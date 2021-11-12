В BMW не считают Tesla премиум-брендом и своим конкурентом

Генеральный директор BMW не считает Tesla премиальным брендом. Поэтому немецкий автопроизводитель не видит в американской компании прямого конкурента.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bloomberg.

На днях генеральный директор BMW Оливер Зипсе провел онлайн-конференцию с немецкими журналистами. Его попросили высказать свое мнение о росте капитализации Tesla и новых продуктах компании. Топ-менеджер ответил, что BMW уделяет больше внимания удовлетворению потребностей клиентов, чем Tesla.

"Tesla не относится к премиальному сегменту", - сказал он. "Они очень сильно растут в продажах за счет снижения цен. Мы бы не стали этого делать, потому что всегда нужно выдерживать дистанцию до машин классом ниже. Мы выделяемся своими стандартами качества и надежности. У нас разные стремления к удовлетворению потребностей клиентов".

Хотя BMW может не считать Tesla конкурентом в премиальном сегменте, последние данные показывают, что за первые девять месяцев года американский производитель электромобилей обогнал Mercedes-Benz по продажам в США, заняв третье место в списке самых продаваемых автомобилей премиум-класса. В этом году в Штатах Tesla продала 230 885 машин, тогда как "баварцам" удалось реализовать 245 864 автомобилей.

BMW в последние годы активно работает над выводом на рынок целого семейства новых электромобилей. В дополнение к уже представленным i4 и iX компания в ближайшие 3 года покажет около десяти новых "электричек". По подсчетам автопроизводителя, к 2030 году на долю электромобилей будет припадать не менее 50 процентов ее мировых продаж.

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