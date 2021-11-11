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Всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок"

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Четвер 11 листопада 2021 12:55
Всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок" Фото: алкотестер ()
Автор: Константин Широкун

Великий законопроект про транспортну інфраструктуру очікує підписання президента Байдена. Якщо новий закон набуде чинності, то США чекає справжня революція у світі автотранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Washington Post.

Законопроект має дати більше свободи власникам електромобілів, він також спрямований на зниження кількості водіїв напідпитку. Смертельні ДТП за участю п'яних водіїв складають приблизно 1/3 всіх нещасних випадків зі смертельними наслідками на дорогах в Сполучених Штатах. Страховий інститут дорожньої безпеки вважає, що сучасні технології можуть запобігти понад 9400 смертельних випадків щорічно.

З огляду на це, в законопроекті говориться, що передові технології запобігання водіння напідпитку мають стати стандартним обладнанням для всіх нових легкових автомобілів. Нові системи повинні визначати рівень концентрації алкоголю в крові водія та при перевищенні допустимого рівня обмежувати експлуатацію транспортного засобу.

Новий стандарт контролю вмісту алкоголю в крові водіїв повинен бути імплементований протягом трьох років. На сьогодні є кілька способів, якими автовиробники можуть контролювати стан водія - від використання салонних камер спостереження до датчиків, вбудованих в кермо.

Раніше стало відомо, що Greenpeace подає до суду на Volkswagen з вимогою припинити виробництво авто з ДВЗ. Компанію звинувачують у бездіяльності.

Нагадаємо, що представлено перший серійний електромобіль Subaru. Subaru і Toyota в черговий раз створили одну машину на двох.

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