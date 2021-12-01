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Тести йдуть повним ходом: електричний BMW 7-ї серії дебютує у 2022 році

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Середа 01 грудня 2021 12:25
Тести йдуть повним ходом: електричний BMW 7-ї серії дебютує у 2022 році Прототип BMW i7 на тестах у Швеції (Фото: press.bmwgroup.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компанія BMW вивела на дорожні випробування в полярному кліматі прототип електричного седана i7. Майбутній електричний флагман марки дебютує у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BMW.

Флагманський електромобіль BMW, що отримав назву i7, знаходиться на фінальній стадії розробки. В рамках великої програми випробувань компанія проводить тести в суворому Полярному кліматі - машини тестуються на полігоні у Швеції недалеко від Полярного кола.

У компанії називають i7 першим у світі електричним седаном представницького класу. Формально, в цьому немає помилки, адже у представленого раніше в цьому році флагманського Mercedes-Benz EQS - п'ятидверний кузов типу ліфтбек.

Тести йдуть повним ходом: електричний BMW 7-ї серії дебютує у 2022 році

На тестах у Швеції команда випробувачів відпрацьовувала налаштування шасі на відповідність різним типам силових установок. У компанії відрапортували, що електрична система - електромотори, батарея і система контролю - готова до експлуатації при великих морозах.

Технічні характеристики BMW i7 компанія поки не розголошує. На цей момент відомо небагато - зокрема, оголошено, що у машини буде така ж електросистема eDrive п'ятого покоління, що й у BMW iX.

Нагадавши, компанія Ferrari готує до дебюту свій перший кросовер. Прем'єра Purosangue відбудеться у 2022 році.

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