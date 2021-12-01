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Тесты идут полным ходом: электрический BMW 7-й серии дебютирует в 2022 году

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Среда 01 декабря 2021 12:25
Тесты идут полным ходом: электрический BMW 7-й серии дебютирует в 2022 году Прототип BMW i7 на тестах в Швеции (Фото: press.bmwgroup.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания BMW вывела на дорожные испытания в полярном климате прототип электрического седана i7. Будущий электрический флагман марки дебютирует в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BMW.

Флагманский электромобиль BMW, получивший название i7, находится на финальной стадии разработки. В рамках обширной программы испытаний компания проводит тесты в суровом полярном климате - машины тестируются на полигоне в Швеции недалеко от Полярного круга.

В компании называют i7 первым в мире электрическим седаном представительского класса. Формально, в этом нет ошибки, ведь у представленного ранее в этом году флагманского Mercedes-Benz EQS - пятидверный кузов типа лифтбек.

Тесты идут полным ходом: электрический BMW 7-й серии дебютирует в 2022 году

На тестах в Швеции команда испытателей отрабатывала настройки шасси на соответствие различным типам силовых установок. В компании отрапортовали, что электрическая система - электромоторы, батарея и система контроля - готова к эксплуатации при больших морозах.

Технические характеристики BMW i7 компания пока не разглашает. На данный момент известно немного - в частности, объявлено, что у машины будет такая же электросистема eDrive пятого поколения, что и у BMW iX.

Напомним, компания Ferrari готовит к дебюту свой первый кроссовер. Премьера Purosangue состоится в 2022 году.

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