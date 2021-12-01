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Дебют у 2022 році: перший кросовер Ferrari виїхав на гоночний трек

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Середа 01 грудня 2021 10:15
Дебют у 2022 році: перший кросовер Ferrari виїхав на гоночний трек Кросовер Ferarri Purosangue під час тестів (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Про майбутній позашляховик Ferrari Purosangue відомо вже кілька років. Днями один з прототипів першого кросовера італійської марки потрапив в об'єктиви фотошпигунів на випробувальному треку Fiorano.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Як і більшість передсерійних прототипів Purosangue, це виглядає як зменшена версія Maserati Levante. І у нього відсутній великий дорожній просвіт, а це означає, що Purosangue не буде традиційним позашляховиком.

Дебют у 2022 році: перший кросовер Ferrari виїхав на гоночний трек

Що робить цей прототип особливо цікавим, це рев, який він видає. Було багато розмов про те, якими силовими агрегатами Ferrari оснастить запропонує свій перший кросовер. Називалися гібридна установка на базі двигуна V6 від 296 GTB, чотирилітровий V8 з подвійним турбонаддувом від SF90 Stradale і, можливо, навіть атмосферний V12.

Судячи по звуку, схоже, що у цього прототипу під капотом якраз шість циліндрів. Силова установка спорткара 296 GTB складається з 2,9-літрового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом, який розвиває потужність 654 К.С. – це забезпечує рекордну питому Серед всіх вироблених в даний час автомобілів. Двигун працює разом зі 164-сильним електромотором, що дає в цілому 819 сил і 740 Нм крутного моменту.

Очікується, що розроблений на абсолютно новій платформі кросовер Ferrari Purosangue дебютує в наступному році.

Нагадаємо, що компанія Ferrari представила новий гіперкар Daytona SP3. У новинки найпотужніший двигун в історії компанії. Всі 599 примірників, запланованих до виробництва, вже розпродані.

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