ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відомий український айтішник розбив у Дубаї суперкар Ferrari за 1,2 млн доларів

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 12:38
Відомий український айтішник розбив у Дубаї суперкар Ferrari за 1,2 млн доларів Ferrari SF90 Stradale (Фото: topgir.com.ua)
Автор: Константин Широкун

СЕО IT-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко в Дубаї взяв напрокат гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Але завершити поїздку не вдалося – автомобіль потрапив в аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram Олександра Слобоженко.

Цікаво, що підприємець вирішив проїхатися на Ferrari SF90 Stradale не просто заради отримання гострих відчуттів. Він хотів зрозуміти, чи варто продавати власний Lamborghini Huracan і міняти його на новий Ferrari.

На думку бізнесмена, причиною ДТП стала технічна несправність італійського авто. Судячи з фото, автомобіль не сильно постраждав в ДТП. Але спрацювали фронтальні подушки безпеки говорять також і про те, що в момент зіткнення машина рухалася на високій швидкості.

Відомий український айтішник розбив у Дубаї суперкар Ferrari за 1,2 млн доларівFerrari SF90 Stradale з'явився у 2019 році й став одним з найшвидших Ferrari за всю історію марки. Гібридна силова установка потужністю 1000 к. с. розганяє суперкар з місця до 100 км/год всього за 2,5 с, а позначку у 200 км/год машина долає за 6,7 с. Максимальна швидкість автомобіля – 340 км/год.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун". Експлуатація по засніженому бездоріжжю армійських полігонів розкрила позашляхові якості повнопривідних шасі Tatra.

Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ. Головна причина - істотне зростання цін на пальне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору