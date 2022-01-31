Відомий український айтішник розбив у Дубаї суперкар Ferrari за 1,2 млн доларів

СЕО IT-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко в Дубаї взяв напрокат гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Але завершити поїздку не вдалося – автомобіль потрапив в аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram Олександра Слобоженко.

Цікаво, що підприємець вирішив проїхатися на Ferrari SF90 Stradale не просто заради отримання гострих відчуттів. Він хотів зрозуміти, чи варто продавати власний Lamborghini Huracan і міняти його на новий Ferrari.

На думку бізнесмена, причиною ДТП стала технічна несправність італійського авто. Судячи з фото, автомобіль не сильно постраждав в ДТП. Але спрацювали фронтальні подушки безпеки говорять також і про те, що в момент зіткнення машина рухалася на високій швидкості.

Ferrari SF90 Stradale з'явився у 2019 році й став одним з найшвидших Ferrari за всю історію марки. Гібридна силова установка потужністю 1000 к. с. розганяє суперкар з місця до 100 км/год всього за 2,5 с, а позначку у 200 км/год машина долає за 6,7 с. Максимальна швидкість автомобіля – 340 км/год.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун". Експлуатація по засніженому бездоріжжю армійських полігонів розкрила позашляхові якості повнопривідних шасі Tatra.

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