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Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екран

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Понеділок 24 січня 2022 07:45
Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екран Мультимедіа Renault Megane E-Tech (Фото: media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Серійний електромобіль Renault Megane E-Tech першим в модельній лінійці французького бренду приміряв нову мультимедійну систему. Її серце - новий процесор і 12,3-дюймовий екран.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екран

Renault Megane E-Tech

Нову мультимедійну систему назвали OpenR Link. Вона складається з двох великих екранів. Горизонтальний дисплей діагоналлю 12,3 дюйма виконує роль цифрової приладової панелі. Поруч з ним встановлений 12-дюймовий вертикальний монітор інформаційно-розважальної системи.

Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екранСистема Renault OpenR розроблена і виготовлена компанією Continental. Обидва екрани прикриті загартованим склом на основі алюмосилікату типу Gorilla Glass. Повідомляється, що за аналогією зі смартфонами дисплей стійкий до подряпин і повинен прослужити добрих 15 років.

Дисплеї мають вражаючу роздільну здатність 267 ppi, що навіть трохи більше, ніж на актуальному поколінні планшетів від компанії Apple (264 ppi).

Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екранЕкран щитка приладів отримав покриття антивідблиску. Мультимедіа побудована на операційній системі Android і підтримує бездротове підключення Android Auto й Apple CarPlay. Процесори Snapdragon Automotive Cockpit від Qualcomm дозволяють в сім разів плавніше передавати зображення, ніж у попередній системі Renault RLink.

Раніше повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозну ДТП. Кіноактор проїхав на червоний сигнал світлофора.

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