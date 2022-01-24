Крутіше, ніж у Apple: популярний в Україні Renault отримав новий великий екран

Серійний електромобіль Renault Megane E-Tech першим в модельній лінійці французького бренду приміряв нову мультимедійну систему. Її серце - новий процесор і 12,3-дюймовий екран.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Renault Megane E-Tech

Нову мультимедійну систему назвали OpenR Link. Вона складається з двох великих екранів. Горизонтальний дисплей діагоналлю 12,3 дюйма виконує роль цифрової приладової панелі. Поруч з ним встановлений 12-дюймовий вертикальний монітор інформаційно-розважальної системи.

Система Renault OpenR розроблена і виготовлена компанією Continental. Обидва екрани прикриті загартованим склом на основі алюмосилікату типу Gorilla Glass. Повідомляється, що за аналогією зі смартфонами дисплей стійкий до подряпин і повинен прослужити добрих 15 років.

Дисплеї мають вражаючу роздільну здатність 267 ppi, що навіть трохи більше, ніж на актуальному поколінні планшетів від компанії Apple (264 ppi).

Екран щитка приладів отримав покриття антивідблиску. Мультимедіа побудована на операційній системі Android і підтримує бездротове підключення Android Auto й Apple CarPlay. Процесори Snapdragon Automotive Cockpit від Qualcomm дозволяють в сім разів плавніше передавати зображення, ніж у попередній системі Renault RLink.

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