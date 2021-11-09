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У США почали доставляти товари безпілотними вантажівками

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Вівторок 09 листопада 2021 09:10
У США почали доставляти товари безпілотними вантажівками Автономна вантажівка Gatik (Фото: autoevolution.com)
Автор: Олександр Мороз

Американська компанія Gatik, що займається комерційними перевезеннями на невеликі відстані, використовує для доставки замовлень автономні вантажівки. Одним з ключових партнерів цієї фірми є найбільша в світі роздрібна мережа Walmart.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Автономні транспортні засоби насправді такими не є: навіть якщо повністю задіяний режим автопілота, за кермом завжди знаходиться живий водій, готовий в будь-який момент перехопити управління машиною на себе.

У США почали доставляти товари безпілотними вантажівками

Вищесказане відноситься не тільки до легкових автомобілів, але і до засобів доставки. Цікаво, що саме транспортування вантажів принесе найбільшу вигоду при використання безпілотного транспорту.

Через 8 місяців після того, як автономна вантажівка компанії Gatik отримала схвалення дорожньої комісії штату Арканзас на управління без участі водія, стався якісний прорив.

У США почали доставляти товари безпілотними вантажівками

Хоча товар доставлений без участі людини, розвантажувати його все одно доводиться людям.

Вантажівка без водія в кабіні в повністю безпілотному режимі проїхала по маршруту від оптового районного ринку до магазину Walmart в Бентонвіллі, штат Арканзас. Маршрут, що представляє собою петлю довжиною 11 кілометрів, можна використовувати для руху автономних вантажівок цілодобово. У Gatik стверджують, що це перший випадок у світі, коли "автотранспортна компанія виключила живого водія з комерційного маршруту доставки".

З приводу планів з розширення безпілотної технології, поки нічого не повідомляється, але це безпрограшний варіант. Компанія вже має подібні послуги, що працюють в інших місцях, включаючи Техас, Луїзіану та Онтаріо. Крім того, вона є партнером найбільшої в світі роздрібної мережі Walmart, в яку входять гіпермаркети і універсами, що продають продовольчі та промислові товари.

У США почали доставляти товари безпілотними вантажівками

Нагадаємо, що компанія Tesla призупинила тести свіжої версії безпілотної системи Full Self-Driving (FSD) через неполадки в її роботі. Як відомо, до випробувань на дорогах громадського користування допущені звичайні водії.

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