За швидкістю і ціною: оновлений Tesla Model X Plaid обійшов грандів Mercedes-AMG G63 і Lamborghini Urus

Електромобіль Tesla Модель X Plaid, хоч і не так блискавично швидкий, як седан Model S Plaid, але все одно є на сьогодні найшвидшим серійним позашляховиком в світі. Тепер же він оновився на 2022 модельний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

У практичному плані це означає, що оновлений флагманський трирядний позашляховик Tesla може легко обігнати всіх своїх розкішних конкурентів.

Тримоторний повнопривідний електромобіль видає 1020 кінських сил і здатний прискоритися до 100 км/год всього за 2,5 секунди, пропонуючи при цьому запас ходу більше 300 миль (480 км).

Оновлена Tesla Model X, безумовно дорога модель, але не настільки, як більшість найшвидших позашляховиків на ринку. Її стартова ціна становить 126 490 доларів. За шестимісний салон доведеться доплатити 6500 доларів.

Для порівняння, супервнедорожник Lamborghini Urus коштує майже 220 000 доларів, розкішний Mercedes-AMG G63 - понад 156 000 доларів, а спортивний Bentley Bentayga Speed - не менше 250 000 доларів. Звичайно, ці позашляховики зовсім іншої породи, ніж Tesla Model X Plaid, але вони далеко не такі швидкі, як американський електрокар.

У 15-хвилинному відео, опублікованому в Youtube-каналі Vehicle Virgins, дається досить вичерпний огляд новинки.

Нагадаємо, що завод Tesla Giga Berlin нарешті отримав частковий дозвіл від місцевої адміністрації на запуск виробництва. На першому етапі на підприємстві зберуть близько 2000 компактних електрокроссоверов Tesla Model Y.