По скорости и цене: обновленный Tesla Model X Plaid обошел грандов Mercedes-AMG G63 и Lamborghini Urus

Электромобиль Tesla Модель X Plaid, хоть и не так молниеносно быстр, как седан Model S Plaid, но все равно является на сегодня самым быстрым серийным внедорожником в мире. Теперь же он обновился для 2022 модельного года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

В практическом плане это означает, что обновленный флагманский трехрядный внедорожник Tesla может легко обогнать всех своих роскошных конкурентов.

Трехмоторный полноприводный электромобиль выдает 1020 лошадиных сил и способен ускориться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, предлагая при этом запас хода более 300 миль (480 км).

Обновленная Tesla Model X, безусловно дорогая модель, но не настолько, как большинство самых быстрых внедорожников на рынке. Ее стартовая цена составляет 126 490 долларов. За шестиместный салон придется доплатить 6500 долларов.

Для сравнения, супервнедорожник Lamborghini Urus стоит почти 220 000 долларов, роскошный Mercedes-AMG G63 — более 156 000 долларов, а спортивный Bentley Bentayga Speed ​​— не менее 250 000 долларов. Конечно, эти внедорожники совершенно другой породы, чем Tesla Model X Plaid, но они далеко не такие быстрые, как американский электрокар.

В 15-минутном видео, опубликованном в Youtube-канале Vehicle Virgins, дается достаточно исчерпывающий обзор новинки.

Напомним, что завод Tesla Giga Berlin наконец-то получил частичное разрешение от местной администрации на запуск производства. На первом этапе на предприятии соберут около 2000 компактных электрокроссоверов Tesla Model Y.