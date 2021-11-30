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LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

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Вівторок 30 листопада 2021 12:52
LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq
Автор: Вадим Добровольский

Компанія Skoda представила оновлений кросовер Karoq. У новинки змінено дизайн та розширено оснащення, вже в базі – віртуальні прилади.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Після чотирьох років виробництва на ринок виходить рестайлінговий кросовер Skoda Karoq. Крім змін у дизайні новинка отримала розширене оснащення, сучасні технології та екологічний інтер'єр.

LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

Більш рельєфні бампери, ширша решітка радіатора - ось ключові зміни зовнішності поряд з вужчими фарами. Передні та задні ліхтарі світлодіодні, а серед опцій є матричні фари (вперше для моделі).

LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

Нові технології є й в салоні. Вже в базовій комплектації Karoq обладнано віртуальною панеллю пристроїв. У початковій версії доступний 8-дюймовий екран, а за даоплату можна збільшити діагональ до 10,25 дюйма. У медіасистеми три дисплеї на вибір від 8 до 9,2 дюйми. Мультимедіа підтримує Android Auto та Apple CarPlay, є бездротова зарядка для смартфонів.

LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

Моторна лінійка не зазнала значних змін. У гамі присутні бензинові двигуни з турбонаддувом об'ємом 1 л (110 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) та 2 л (190 л.с.), а також 2-літровий турбодизель у двох варінатах потужності (1 і 150 л.с.). Трансмісія – 6-ступінчаста "механіка" або 7-ступінчастий DSG.

LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

Оновлений Skoda Karoq також доступний у спортивній версії Sportline. Її ключові відмінності - легкосплавні колеса діаметром 20 дюймів, контрастні акценти в екстер'єрі та найпотужніший двигун 2.0 TSI з віддачею 190 кінських сил.

LED-фари та віртуальні прилади всім: представлено оновлений кросовер Skoda Karoq

Skoda Karoq у спортивній версії Sportline

У Європі продаж новинки стартує на початку наступного року, трохи пізніше автомобіль з'явиться і в Україні. Ближче до часу українського дебюту стануть відомими ціни та комплектації для нашого ринку.

Нагадаємо, представлено 750-сильний BMW Concept XM. До кінця 2022 року автомобіль піде в серію й стане найпотужнішим кросовером марки.

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