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Сокира в салоні у спадок від померлого дизайнера: показано найнезвичайніший шоу-кар Maybach

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Четвер 02 грудня 2021 10:42
Сокира в салоні у спадок від померлого дизайнера: показано найнезвичайніший шоу-кар Maybach Фото: електричний Maybach (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Через кілька днів після смерті відомого модельєра Вірджила Абло, Mercedes-Benz представив їх спільний проект-незвичайне купе Maybach. Концепт-кар є двомісним електричним купе з прицілом на бездоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Команди дизайнерів, які брали участь у проекті, отримали повну свободу творчості, створивши нову мову дизайну під керівництвом Гордена Вагенера і Вірджіла Абло.

Сокира в салоні у спадок від померлого дизайнера: показано найнезвичайніший шоу-кар MaybachProject Maybach має довжину майже шість метрів. Передній і задній силові бампери, позашляхові шини, розширювачі крил і каркас безпеки демонструють позашляховий потенціал електромобіля. Сонячні панелі на капоті повинні сприяти збільшенню запасу ходу електричного концепт-кара.

Сокира в салоні у спадок від померлого дизайнера: показано найнезвичайніший шоу-кар MaybachІнтер'єр електричного купе виконаний в мінімалістичному дизайні. У салоні знайшлося місце лише для пари футуристичних сидінь. Цифрову приладову панель розташували по центру торпедо. А поряд із водієм у ніші дверей розмістилася сокира – мабуть, для того, щоб прорубувати машині дорогу в лісовій гущавині.

Вірджіл Абло був американським архітектором, креативним директором, модельєром, підприємцем і філантропом, який зробив блискучу кар'єру в індустрії моди.

Сокира в салоні у спадок від померлого дизайнера: показано найнезвичайніший шоу-кар MaybachВін був засновником і генеральним директором бренду Off-White і креативним директором колекцій чоловічого одягу Louis Vuitton з 2018 року. Проект Maybach спільної розробки дизайнера Вірджіла Абло і німецького автовиробника буде експонуватися в музеї Рубелла в Майамі.

Нагадаємо, що Tesla показала незвичайний Cybertruck за 50 доларів і розпродала його за дві години. Шанувальники Tesla готові купувати будь-які офіційні сувеніри.

Раніше стало відомо, що Показані самі незвичайні зарядні станції для електромобілів. Американський художник Майкл Янцен представив кілька незвичайних концепцій.

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