15 електромобілів за 8 років: Nissan показав свої нові моделі на електротязі

Nissan прискорить реалізацію своїх планів з електрифікації модельного ряду і до 2030 року виведе на ринок 23 нові моделі, включаючи 15 електромобілів. На спеціальному заході автовиробник також показав чотири незвичайних концепт-кара.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Nissan підтвердив свої плани, оголосивши про початок своєї довгострокової концепції Ambition 2030. До 2050 року автовиробник повинен стати вуглецево-нейтральним протягом усього життєвого циклу своєї продукції.

Свої нові концепт-кари Nissan назвав просто і лаконічно: Chill-Out, Max-Out, Surf-Out і Hang-Out. Перший - це купеподібний кросовер зі стрімким силуетом. Nissan Max-Out являє собою двомісний родстер.

Nissan Surf-Out показує нам, якими можуть бути електричні позашляховики та пікапи марки в майбутньому. Компактвен Hang-Out отримав елементи мобільного будинку-відкидний тент, великий телевізор в салоні та інше. Які з цих ідей втіляться в серійних машинах, ми дізнаємося вже в найближчі роки.

Протягом наступних п'яти років Nissan інвестує 2 трильйони ієн (17,1 млрд. доларів) в прискорення електрифікації свого модельного ряду. У найближчі п'ять років буде представлено не менше 20 нових електрифікованих моделей. Японські топ-менеджери очікують, що до 2026 року 75% продажів Nissan в Європі припадатимуть на електрокари та гібриди марки.

Щоб реалізувати своє бачення, Nissan продовжить вдосконалювати свої поточні технології літій-іонних акумуляторів і впроваджувати безкобальтові технології. Останнє повинно дозволити знизити витрати на акумулятори на 65% до 2028 року.

У тому ж 2028 році в лінійці бренду повинен з'явитися перший серійний електромобіль з твердопаливними батареями. Nissan також має намір збільшити свої виробничі потужності з випуску акумуляторів до 52 ГВт•год до 2026 року і до 130 ГВт•год до 2030 року.

Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася у 2,5 раза дорожче за соплатформенну Toyota Land Cruiser 300.

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