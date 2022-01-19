П'ять версій і українські ціни: що відомо про новий серійний електромобіль Porsche

Сімейство електромобілів Porsche Taycan поповнилося третьою моделлю-універсалом Sport Turismo. Від вже відомого та протестованого нами крос-уніерсала Cross Turismo новинка відрізняється більшою мірою дизайном, але не обійшлося і без нових можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Porsche.

Новий електромобіль незабаром з'явиться і на українському ринку. Всього для моделі буде запропоновано п'ять версій. Перший представник сім'ї Taycan Sport Turismo, версія GTS, з'явиться на українському ринку в кінці лютого 2022 року, але замовити машину можна вже сьогодні. Ціни на новинку стартують з позначки в 3 861 215 грн.

У середині березня клієнтам будуть доступні вже всі версії нового електромобіля. Базовим є задньопривідний Taycan Sport Turismo з силовою установкою потужністю 326 к.с. Ціна на початкову модифікацію Sport Turismo – від 2 555 925 грн.

Повнопривідний Taycan 4S Sport Turismo отримує в добавок другий електромотор, які сумарно видають 435 к.с. модифікації Taycan GTS Sport Turismo і Taycan Turbo Sport Turismo мають потужність 517 і 625 к.с. відповідно.

На вершині модельної лінійки - Taycan Turbo S Sport Turismo потужністю 761 к.с. Ціна топового суперкара, якому під силу розігнатися з місця до 100 км/год всього за 2,8 секунди – від 5 404 415 грн.

Для нового універсала для моделі є два варіанти тягової батареї – стандартна і Plus ємністю 83,7 кВт∙ч. Найбільшим запасом ходу володіє Taycan 4S Sport Turismo, який здатний проїжджати на одному заряді до 498 км за даними WLTP.

А в чому ж головна фішка новинки? Для Sport Turismo в Porsche придумала нову опцію, якої раніше не було на інших електромобілях марки. Панорамний дах універсала отримав управління інтенсивністю автоматичного затемнення. Також "панорама" отримала функцію захисту від електричних відблисків. Велика скляна поверхня розділена на дев'ять секцій, якими можна управляти індивідуально: окремі ділянки або весь дах можна зробити прозорими або навпаки.

Перші екземпляри нового електромобіля від Porsche очікуються в Україні вже в кінці зими.

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