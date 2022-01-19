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Гроші потекли по дротах: станції зарядки електрокарів за прибутковістю наздогнали АЗС

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Середа 19 січня 2022 11:05
Гроші потекли по дротах: станції зарядки електрокарів за прибутковістю наздогнали АЗС Станція мережі зарядок ВР (Фото: bp.com)
Автор: Константин Широкун

Британська нафтова компанія British Petroleum очікує, що у 2025 році прибутковість зарядних станцій стане більше, ніж у АЗС. Причина зростання прибутковості криється в різкому збільшенні попиту на точки зарядки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

До 2030 року BP планує розширити свій сегмент бізнесу по зарядці електромобілів з 11 до 70 тисяч точок зарядки. Компанія з 2018 року активно розвиває свою мережу зарядних станцій по всьому світу, встановлюючи нові пункти і поглинаючи інші дрібні компанії в цій галузі.

ВР раніше зобов'язалася щорічно інвестувати 2,5 мільярда доларів у свою глобальну інфраструктуру, включаючи зарядку електромобілів. Велика частина інвестицій була витрачена на встановлення швидких зарядних станцій постійного струму потужністю понад 50 кВт. BP - не єдина велика нафтова компанія, активно інвестує в мережу зарядних станцій. Так, Shell до 2025 року зобов'язався відкрити до 500 тисяч точок зарядки по всьому світу.

Гроші потекли по дротах: станції зарядки електрокарів за прибутковістю наздогнали АЗСОднак, ставити хрест на класичних АЗС поки рано. BP продовжує інвестувати в автозаправні станції. Спенсер Дейл, головний економіст BP, пояснив це так: "Глобальний попит на нафту протягом наступних 20 років буде зростати, що обумовлено ростом добробуту багатьох азіатських економік". Дейл передбачає, що електромобілі вплинуть на попит на нафту, але істотно не змінять правил гри.

Також ми писали, що автозаправки почали переробляти під станції зарядки електромобілів. На такий крок зважилася компанія Shell в одному з районів Лондона.

Раніше повідомлялося, що німецькі чиновники відмовляються від своїх планів з електрифікації. Вони мають намір зарахувати до» зелених " машин гібриди.

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