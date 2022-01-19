Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів

Китайський автомобільний гігант BYD інвестував в компанію Nuro 600 мільйонів доларів для того, щоб приступити до виробництва безпілотного фургона доставки третього покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nuro.

Американська компанія Nuro була створена двома колишніми інженерами Google в 2016 році і на даний момент вже має мережу автономних доставщиків продуктів, що працює на південному заході США.

Третє покоління розвізного фургончика R3 здатне перевозити вдвічі більше вантажу, ніж попередник – 380 кілограмів. Усередині триметрового електромобіля розташовані два 765-літрових відсіки - для транспортування холодної і теплої продукції. Машина також оснащена комплексом сенсорів і датчиків, радарами, лідарами і тепловізійними камерами, що забезпечують панорамний огляд на 360 градусів.

Крім цілого ряду поліпшень, к яким доклав руки і новий партнер BYD, автомобіль отримав зовнішню подушку безпеки для пішоходів. Цікаво, що вона повністю перекриває лобове скло. Але це і неважливо, адже водій у цього електрокара відсутнiй – всередині для нього навіть немає місця.

У спільному проекті концерн BYD, крім розробки "заліза" відповідає за початкові випробування і виробництво автомобілів. Він надасть також інноваційні акумулятори Blade Battery, електродвигуни, електронні елементи управління і дисплеї для взаємодії людини і машини. Потім Nuro завершить процес складання автомобіля, встановивши і протестувавши системи автономного управління.

Вироблятися електричний безпілотник буде на заводі BYD в Ланкастері (США), після чого випущені фургони відправляться клієнтам – спочатку в Південну Неваді (служба доставки FedEx і мережа магазинів 7Eleven), а потім і в інші штати.

Нагадаємо, що компанія BYD оголосила про постачання до Норвегії 1000-го електричного позашляховика Tang. Такого результату вдалося досягти всього лише за чотири місяці з моменту початку експорту в Скандинавію.