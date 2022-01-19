ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 16:35
Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів Безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки (Фото: Nuro)
Автор: Олександр Мороз

Китайський автомобільний гігант BYD інвестував в компанію Nuro 600 мільйонів доларів для того, щоб приступити до виробництва безпілотного фургона доставки третього покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nuro.

Американська компанія Nuro була створена двома колишніми інженерами Google в 2016 році і на даний момент вже має мережу автономних доставщиків продуктів, що працює на південному заході США.

Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів

Третє покоління розвізного фургончика R3 здатне перевозити вдвічі більше вантажу, ніж попередник – 380 кілограмів. Усередині триметрового електромобіля розташовані два 765-літрових відсіки - для транспортування холодної і теплої продукції. Машина також оснащена комплексом сенсорів і датчиків, радарами, лідарами і тепловізійними камерами, що забезпечують панорамний огляд на 360 градусів.

Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів

Крім цілого ряду поліпшень, к яким доклав руки і новий партнер BYD, автомобіль отримав зовнішню подушку безпеки для пішоходів. Цікаво, що вона повністю перекриває лобове скло. Але це і неважливо, адже водій у цього електрокара відсутнiй – всередині для нього навіть немає місця.

Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів

У спільному проекті концерн BYD, крім розробки "заліза" відповідає за початкові випробування і виробництво автомобілів. Він надасть також інноваційні акумулятори Blade Battery, електродвигуни, електронні елементи управління і дисплеї для взаємодії людини і машини. Потім Nuro завершить процес складання автомобіля, встановивши і протестувавши системи автономного управління.

Представлений електричний безпілотник з подушкою безпеки для захисту пішоходів

Вироблятися електричний безпілотник буде на заводі BYD в Ланкастері (США), після чого випущені фургони відправляться клієнтам – спочатку в Південну Неваді (служба доставки FedEx і мережа магазинів 7Eleven), а потім і в інші штати.

Нагадаємо, що компанія BYD оголосила про постачання до Норвегії 1000-го електричного позашляховика Tang. Такого результату вдалося досягти всього лише за чотири місяці з моменту початку експорту в Скандинавію.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору