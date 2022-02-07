Порушники ПДР зрадіють: у Tesla виявили критичну несправність ременів безпеки

Понад 800 тисяч електрокарів Tesla потрапляють під відкликну кампанію через несправність індикаторів незастебнутих ременів безпеки. Повідомляється, що всі машини з виявленим дефектом були продані на американському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на NHTSA.

Несправність виявлена на всіх моделях компанії: Model S і Model X 2021-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років і Model Y 2020-2022 років. Виявляється, при включеному запалюванні та наявності в салоні непристебнутого водія, машина не подає ніяких звукових сигналів. При цьому світловий індикатор на панелі приладів працює коректно.

У Tesla пояснили, що звукове попередження не активується через помилку програмного забезпечення. До того ж після досягнення швидкості у 22 км/год активується індикатор з іншою мелодією, який звучить безвідмовно. За словами представників компанії, ніхто з власників електромобілів через цю несправність не постраждав.

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