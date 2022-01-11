ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Незалежність за 113 мільйонів: Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 14:34
Незалежність за 113 мільйонів: Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі Фото: перспективний електромобіль Porsche Vision GT (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Porsche повинна виплатити 113 мільйонів доларів США підрозділу Volkswagen з випуску комерційної техніки в якості компенсації за відмову від угоди. Майданчиком для виробництва машин повинен був стати завод в Ганновері.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Всередині Volkswagen Group була укладена угода, що дозволяє Porsche виробляти свій майбутній високопродуктивний електромобіль на своєму власному майданчику, а не на заводі Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновері. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом зі спорідненими автомобілями Audi і Bentley. Їх об'єднує перспективний проект Audi Artemis Project.

Porsche вважає, що покупці їх машин менше потребують автоматизації, і демонструють підвищений попит в продуктивності, і тому компанія не хоче використовувати багато передові системи допомоги водієві, пропоновані проектом Artemis.

"Оскільки Porsche буде використовувати іншу платформу при проектуванні своїх нових моделей, виробництво в Штекені навряд чи пропонує будь-яку значущу синергію", - йдеться в заяві Porsche Holding в грудні. "Будівництво двох нових виробничих ліній з різними платформами надмірно ускладнило б процес".

Незалежність за 113 мільйонів: Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі За умовами договору відмова від спільного будівництва виробничих ліній змусить Porsche заплатити 113 мільйонів доларів. У Porsche підтвердили, що компанія буде виробляти свій електричний флагман, відомий всередині компанії як K1, на своєму заводі в Лейпцигу. На заводі Volkswagen в Ганновері буде проводитися електричний Мінівен Volkswagen ID.Buzz, а також флагманські електромобілі Audi і Bentley.

Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen Passat йде на пенсію. Німецький автовиробник припинив випуск восьмого покоління седана в перших числах січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору