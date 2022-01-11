Новий електричний кросовер від Skoda: з'явилися перші офіційні зображення

31 січня Skoda представить давно анонсовану купеподібну версію свого електричного кросовера Enyaq iV. Новинку нарекли Skoda Enyaq Coupé iV. Перші офіційні зображення новинки з'явилися в Інтернеті напередодні офіційної прем'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Skoda заявляє, що коефіцієнт аеродинамічного опору нового купе-кросовера становить всього 0,234, що є найкращим показником у своєму класі. Новинка буде доступна з тими ж варіантами тягових батарей, що і раніше представлений електроктросовер.

У Skoda впевнені, що поліпшена аеродинаміка дозволить збільшити максимальну дальність ходу на одному заряді. За попередніми даними, електромобіль з батареєю ємністю 77 кВт•год зможе проїжджати близько 550 км, а версія з акумулятором ємністю 58 кВт•год зможе проїжджати близько 400-450 км без підзарядки.

Кількість електромоторів і їх потужність в новій Skoda поки тримаються в секреті. Але якщо силова установка в зборі перекочує зі споріднених Volkswagen, то варто очікувати кілька модифікацій з одним, або двома електродвигунами сумарною віддачею в 177-262 к. с.

Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen Passat йде на пенсію. Німецький автовиробник припинив випуск восьмого покоління седана в перших числах січня.