У перший політ через сім років: Hyundai запустить мережу автономних літаючих автомобілів
Компанія Hyundai серйозно взялася за просування літаючих таксі. Автовиробник оголосив про створення нової компанії під назвою Supernal, яка стане розвитком її підрозділу Urban Air Mobility.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.
Supernal продовжує розробку концептуального автомобіля S-A1, представленого на виставці CES 2020. Компанія має намір вивести його на ринок і почати сертифікацію у 2024 році. Незвичайний транспортний засіб зможе літати автономно. Автомобіль-літак розрахований на п'ять пасажирів. Компанія планує запустити свій перший комерційний рейс у 2028 році.
S-A1, представлений 18 місяців тому, здатний виконувати вертикальний зліт і посадку. Крейсерська швидкість літаючої машини становить 290 км/ч. Крейсерська висота польоту не перевищує 600 метрів. Дальність польоту - до 100 км.
Supernal працює з багатьма зацікавленими партнерами по всьому світу. Так, спільно з міською владою Лос-Анджелеса компанія розробляє дорожню карту польотів. Спільно з урядами Великобританії та Канади також опрацьовуються нормативні акти, що дозволяють польоти в межах міста.
Раніше стало відомо, що Greenpeace подає до суду на Volkswagen з вимогою припинити виробництво авто з ДВЗ. Компанію звинувачують у бездіяльності.
Нагадаємо, що представлений перший серійний електромобіль Subaru. Subaru і Toyota в черговий раз створили одну машину на двох.