ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В первый полет через семь лет: Hyundai запустит сеть автономных летающих автомобилей

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 12:24
В первый полет через семь лет: Hyundai запустит сеть автономных летающих автомобилей Фото: Hyundai S-A1 (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai серьезно взялась за продвижение летающих такси. Автопроизводитель объявил о создании новой компании под названием Supernal, которая станет развитием ее подразделения Urban Air Mobility.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Supernal продолжает разработку концептуального автомобиля S-A1, представленного на выставке CES 2020. Компания намеревается вывести его на рынок и начать сертификацию в 2024 году. Необычное транспортное средство сможет летать автономно. Автомобиль-самолет рассчитан на пять пассажиров. Компания планирует запустить свой первый коммерческий рейс в 2028 году.

В первый полет через семь лет: Hyundai запустит сеть автономных летающих автомобилейS-A1, представленный 18 месяцев назад, способен выполнять вертикальный взлет и посадку. Крейсерская скорость летающей машины составляет 290 км/ч. Крейсерская высота полета не превышает 600 метров. Дальность полета – до 100 км.

Supernal работает со многими заинтересованными партнерами по всему миру. Так, совместно с городскими властями Лос-Анджелеса компания разрабатывает дорожную карту полетов. Совместно с правительствами Великобритании и Канады также прорабатываются нормативные акты, разрешающие полеты в городской черте.

Ранее стало известно, что Greenpeace подает в суд на Volkswagen с требованием прекратить производство авто с ДВС. Компанию обвиняют в бездеятельности.

Напомним, что представлен первый серийный электромобиль Subaru. Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения