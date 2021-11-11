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Greenpeace подає до суду на Volkswagen з вимогою припинити виробництво авто з ДВС

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Четвер 11 листопада 2021 08:24
Greenpeace подає до суду на Volkswagen з вимогою припинити виробництво авто з ДВС Фото: Greenpeace подає до суду на Volkswagen (greenpeace.org)
Автор: Константин Широкун

Організація Greenpeace Germany подала до суду концерн Volkswagen. Головна вимога – повністю припинити виробництво машин з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Громадські працівники також вимагають від німецького автовиробника скоротити до 2030 року викиди вуглецю як мінімум на 65 відсотків у порівнянні з рівнями 2018 року. Цей позов заснований на двох торішніх справах, включаючи травневу постанову Німеччини про те, що країна не може захистити майбутні покоління від наслідків зміни клімату. У тому ж місяці було прийнято рішення Нідерландів, що наказує Shell скоротити викиди, що стало першим випадком, коли приватна компанія була притягнута до відповідальності за свої викиди подібним чином.

"Volkswagen виступає за захист клімату, але він не може вирішити цю проблему поодинці", - заявив представник Volkswagen. Німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe подала аналогічний позов проти BMW і Daimler у вересні після того, як автовиробники відхилили вимоги екологів припинити виробництво автомобілів з ДВС до 2030 року.

Нагадаємо, що BMW навчить корів заряджати електромобілі. Автовиробник спільно з California Bioenergy (CalBio) видобуватиме електроенергію.

Раніше стало відомо, що у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями. Нове опитування показує, що третина водіїв у Великобританії не використовують 75% функцій, встановлених у їхніх автомобілях.

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