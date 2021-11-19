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Майже 70% людей упевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згоряння

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П'ятниця 19 листопада 2021 13:40
Майже 70% людей упевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згоряння Фото: зарядка електромобіля (professional-electrician.com)
Автор: Константин Широкун

Кількість електромобілів на дорогах загального користування істотно зростає. Але автовиробникам доведеться ще довго займатися освітою. Це стало ясно під час події Toyota E-volution, в рамках якого компанія представила приголомшливу статистику, яка показує, як мало люди знають про електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

В рамках дослідження обізнаності про електромобілі в 2019 році людям задавали неймовірно просте питання: чи є у електромобілів ДВС. 66% респондентів у США відповіли ствердно.

Це питання було поставлено повторно у 2021 році, і результати були такими ж: 66% людей як і раніше вважають, що на електромобілях встановлений двигун внутрішнього згоряння. При цьому понад 70% опитаних замислюються про покупку електрокара в майбутньому. Також понад 73% опитаних переконані в тому, що гібриди без підзарядки від електрики не поїдуть.

Представники Toyota визнали, що ця статистика сильно розчаровує, оскільки компанія показала перший Prius понад два десятиліть тому.

Майже 70% людей упевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згорянняЩоб заповнити інформаційний пробіл, Toyota намагається інформувати споживачів про гібридні, плагін-гібридні машини, електрокари і авто на паливних елементах. Для цього навіть створено спеціальний навчальний центр, який за допомогою навчальних відеороликів покликаний пояснити різницю в конструкції сучасних транспортних засобів.

Нагадаємо, що електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку. Раніше рекорд належав Tesla Model S P85D.

Раніше стало відомо, що позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі. Новий кросовер розроблений виключно для китайського ринку

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