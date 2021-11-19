Майже 70% людей упевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згоряння

Кількість електромобілів на дорогах загального користування істотно зростає. Але автовиробникам доведеться ще довго займатися освітою. Це стало ясно під час події Toyota E-volution, в рамках якого компанія представила приголомшливу статистику, яка показує, як мало люди знають про електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

В рамках дослідження обізнаності про електромобілі в 2019 році людям задавали неймовірно просте питання: чи є у електромобілів ДВС. 66% респондентів у США відповіли ствердно.

Це питання було поставлено повторно у 2021 році, і результати були такими ж: 66% людей як і раніше вважають, що на електромобілях встановлений двигун внутрішнього згоряння. При цьому понад 70% опитаних замислюються про покупку електрокара в майбутньому. Також понад 73% опитаних переконані в тому, що гібриди без підзарядки від електрики не поїдуть.

Представники Toyota визнали, що ця статистика сильно розчаровує, оскільки компанія показала перший Prius понад два десятиліть тому.

Щоб заповнити інформаційний пробіл, Toyota намагається інформувати споживачів про гібридні, плагін-гібридні машини, електрокари і авто на паливних елементах. Для цього навіть створено спеціальний навчальний центр, який за допомогою навчальних відеороликів покликаний пояснити різницю в конструкції сучасних транспортних засобів.

Нагадаємо, що електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку. Раніше рекорд належав Tesla Model S P85D.

Раніше стало відомо, що позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі. Новий кросовер розроблений виключно для китайського ринку