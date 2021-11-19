Електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку, побивши рекорд Tesla

Автосалон в Лос-Анджелесі став для Kia відмінною локацією, щоб похвалитися черговим досягненням. Кросовер Kia EV6 зумів подолати маршрут від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, витративши рекордно малий час на зарядку – трохи більше ніж сім годин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Після перевірки спеціальною комісією, досягнення корейського автовиробника буде внесено до Книги рекордів Гіннеса. Всього за час подорожі Kia EV6 проїхав 4634,7 км від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Дорога зайняла сім днів.

Сумарно Kia простояв на станціях швидкої зарядки лише 7 годин 10 хвилин і 1 секунду. В середньому, екіпаж електричного кросовера витрачав на кожну зарядку близько 20 хвилин.

Колишній рекорд належав Tesla. Правда, встановлений він був за мірками електромобілів в далекому 2015 році на Tesla Model S P85D. Тоді американський електрокар провів в дорозі понад 12 годин 40 хвилин. Але за останні роки істотно збільшилася потужність швидких зарядних станцієй, та й ємність тягових батарей стала більше.

Можна не сумніватися, що після такого гучного результату Tesla не упустить можливості взяти у Kia реванш.

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