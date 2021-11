Чекаємо в Україні: показано бюджетний седан Skoda Slavia за 13,5 тисячі доларів для зростаючих ринків

Компанія Skoda представила новий бюджетний седан Slavia. Новинка буде збиратися в Індії, але продаватися - не тільки тут, а й на інших зростаючих ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Седан Skoda Slavia створений для ринку Індії, де він замінить модель Rapid. При цьому автовиробник не виключає появу новинки на інших ринках, що розвиваються.

В основі Славії лежить модель Volkswagen Virtus, яка продається в Бразилії, але стилістика у новинки, природно, своя. Спереду автомобіль безпомилково ідентифікується як Skoda, а в деталях оформлення передка нагадує Fabia нового покоління, представлену раніше в цьому році.

У довжину седан досягає 4,54 метра, колісна база - 2,65 метра, а обсяг багажника - 521 літр.

По інтер'єру новинка теж перегукується з Фабією. Базова версія доволы проста за оснащенням: аналогові прилади, кондиціонер, медіасистема з невеликим (7 дюймів) екраном, тільки фронтальні подушки безпеки.

Але в більш дорогих комплектаціях Slavia 2022 перетворюється на цілком приємний автомобіль: віртуальна панель приладів з діагоналлю 8 дюймів, збільшений до 10 дюймів дисплей медіасистеми, клімат-контроль з сенсорним управлінням. Також в списку оснащення є камера заднього виду і навіть вентиляція сидінь.

Для новинки заявлені два бензинових мотора. Стартовий агрегат 1.0 TSI розвиває 115 к.с. і комплектується "механікою" або "автоматом", більш потужний мотор 1.5 TSI видає 150 "сил" і може сполучатися з тією ж "механікою" або з "роботом" DSG.

У продажу новий седан з'явиться в кінці зими або початку весни 2022 року, а ціни повинні бути вельми "смачними". Точний цінник поки що не оприлюднено, але названі основні конкуренти в Індії. Це моделі Honda City і Hyundai Verna, які на індійському ринку коштують, в перерахунку на долари США, близько 13,5 тисяч доларів.

Exhibiting elegant lines and ŠKODA’s well-established emotive #design language, the #SkodaSlavia creates a new highlight for A0 saloons, which are very popular in #India . Read more https://t.co/j7czEQ1wym pic.twitter.com/w0ySABLvYY