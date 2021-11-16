Оновлений кросовер Skoda Karoq розкрився в перших зображеннях

Skoda готує до запуску в серію оновлений кросовер Karoq. Напередодні дебюту компанія поділилася першими тизерними зображеннями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Можливо, марка Skoda - не найяскравіший автомобільний бренд в портфелі Volkswagen Group. Але, однозначно, один з найуспішніших. Є в цьому успіху і заслуга паркетника Karoq, який піддався рейсталінгу слідом за великим кросовером Skoda Kodiaq.

Саме час - дебют Карока, який прийшов на зміну химерному Yeti, відбувся два роки тому. Нині це найбільш продавана модель бренду після абсолютного бестселера Octavia.

Дорестайлінговий Skoda Karoq у версії Sportline

Напередодні прем'єри оновленої моделі, Чеська марка поділилася парою тизерних зображень компактного кросовера. Судячи з них, решітка радіатора Karoq знайшла нову форму і стала ширшою, фари зміненої форми тепер розділені на дві секції невеликою сходинкою, що розриває також лінію ходових вогнів.

Що стосується задніх ліхтарів, то вони стали компактніше колишніх, з'явилися також подовжений спойлер і імітація здвоєного вихлопу з хромованими патрубками.

Подробиці про технічні характеристики не розголошуються, але яких-небудь істотних відмінностей від попередника не очікується. Оновлений кросовер не отримає підключається гібрид, оскільки версія PHEV буде пропонуватися лише для Octavia і Superb.

Офіційна прем'єра рестайлінгового Karoq відбудеться 30 листопада поточного року, європейські продажі новинки стартує в першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, що компанія Skoda вперше опублікувала ескізи нової доступної моделі Slavia, прем'єра якої відбудеться вже в листопаді поточного року. Новинка виконана у фірмовій стилістиці чеського бренду.