Абсолютний рекорд: 2021 року в Україну ввезено півмільйона вживаних авто

У 2021 році в Україні зареєстрували понад півмільйона автомобілів з пробігом. Це абсолютний рекорд для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на асоціацію УкрАвтоПром.

Минулий рік став рекордним за кількістю реєстрацій вживаних машин. Так, тільки в останньому місяці 2021 року в Україні поставили на облік 47,3 тисячі ввезених з-за кордону легкових автомобілів з пробігом. Це на 18% більше, ніж роком раніше.

А ще в грудні кількість реєстрацій імпортованого секонд-хенду в чотири з половиною рази перевершило число поставлених на облік нових легкових автомобілів (10,5 тис.шт).

Якщо ж підвести підсумки за рік, то в 2021-му український автопарк поповнили 517,4 тисяч легкових авто з пробігом - це на 46% більше, ніж у попередньому році і абсолютний рекорд для країни.

Цікаво, що 83 з кожної сотні легкових автомобілів, які минулого року пройшли першу реєстрацію в Україні, були розмитненими машинами з пробігом.

Найчастіше українці реєстрували:

Volkswagen - 90,2 тис. автомобілів

Ford - 45 тис. автомобілів

Renault - 42,9 тис. автомобілів

Skoda - 38,4 тис. автомобілів

Opel - 33,1 тис. автомобілів

До речі, в кінці 2021 року в Україні різко зріс попит і на комерційні автомобілі. Перше місце з продажу зайняв Citroen, друге місце у Renault, а на третьому розташувалася італійська марка Fiat.

Нагадаємо, що у 2021 році вперше за сім років в Україні продали понад 100 тисяч нових автомобілів. Причому продажі росли з самого початкуроку.