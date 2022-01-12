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Абсолютний рекорд: 2021 року в Україну ввезено півмільйона вживаних авто

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Середа 12 січня 2022 14:00
Абсолютний рекорд: 2021 року в Україну ввезено півмільйона вживаних авто Ринок уживаних автомобілів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

У 2021 році в Україні зареєстрували понад півмільйона автомобілів з пробігом. Це абсолютний рекорд для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на асоціацію УкрАвтоПром.

Минулий рік став рекордним за кількістю реєстрацій вживаних машин. Так, тільки в останньому місяці 2021 року в Україні поставили на облік 47,3 тисячі ввезених з-за кордону легкових автомобілів з пробігом. Це на 18% більше, ніж роком раніше.

Абсолютний рекорд: 2021 року в Україну ввезено півмільйона вживаних авто

А ще в грудні кількість реєстрацій імпортованого секонд-хенду в чотири з половиною рази перевершило число поставлених на облік нових легкових автомобілів (10,5 тис.шт).

Якщо ж підвести підсумки за рік, то в 2021-му український автопарк поповнили 517,4 тисяч легкових авто з пробігом - це на 46% більше, ніж у попередньому році і абсолютний рекорд для країни.

Цікаво, що 83 з кожної сотні легкових автомобілів, які минулого року пройшли першу реєстрацію в Україні, були розмитненими машинами з пробігом.

Абсолютний рекорд: 2021 року в Україну ввезено півмільйона вживаних авто

Найчастіше українці реєстрували:

  • Volkswagen - 90,2 тис. автомобілів
  • Ford - 45 тис. автомобілів
  • Renault - 42,9 тис. автомобілів
  • Skoda - 38,4 тис. автомобілів
  • Opel - 33,1 тис. автомобілів

До речі, в кінці 2021 року в Україні різко зріс попит і на комерційні автомобілі. Перше місце з продажу зайняв Citroen, друге місце у Renault, а на третьому розташувалася італійська марка Fiat.

Нагадаємо, що у 2021 році вперше за сім років в Україні продали понад 100 тисяч нових автомобілів. Причому продажі росли з самого початкуроку.

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