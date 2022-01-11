З дизелем Cummins: КрАЗ готує модернізацію своєї популярної повнопривідної вантажівки

Головне підприємство холдингу "АвтоКрАЗ" відроджується. Слідом за сплатою всіх боргів із заробітної плати, з'являються новини й про нові машини. Так, повнопривідне шасі КрАЗ-63221 найближчим часом чекає серйозне оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoconsulting.

Розгорнутий коментар про підготовку новинки дав начальник експериментального цеху Валентин Овдєєнко. За його словами, в стінах КрАЗу зараз відбувається збірка рестайлінгового повнопривідного шасі КрАЗ-63221.

Головним оновленням є установка на машину дизельного двигуна Cummins, яким раніше не оснащувалася продукція Кременчуцького автозаводу. Гальмівну систему на машину поставляє Полтавський автоагрегатний завод, систему охолодження з урахуванням вимог нового мотора розробив і виробив Сумський авторемонтний завод.

Також Валентин Овдієнко зазначив:"Мости, підвіска, рама – це все власного виробництва, ливарну продукцію для важких вузлів поки отримуємо з Харкова і Сміли". Завдяки всесвітньо відомій марці двигуна оновлена повнопривідна вантажівка зможе конкурувати не тільки на внутрішніх українських тендерах, а й на багатьох експортних ринках.

Нагадаємо, що в Україну прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra. На машини встановлять нові реактивні системи залпового вогню.

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