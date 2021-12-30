Постійно включені фари і штраф за літню гуму взимку: в Україні хочуть змінити ПДР

В Україні хочуть змінити правила дорожнього руху. Відповідний проект постанови підготувало Міністерство внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Згідно з проектом постанови, в Україні можуть ввести штрафи за їзду не літній шині взимку.

"Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством при наявності таких технічних несправностей і невідповідності наступним вимогам: з 1 жовтня по 31 березня на транспортний засіб встановлені літні шини", - йдеться в документі.

При цьому з ПДР можуть виключити вимогу щодо того, що слизькій дорозі рекомендується використовувати шини, відповідні стану проїжджої частини.

Крім того, водіїв автомобілів на механіці хочуть зобов'язати під час їзди включати денні ходові вогні, а при їх відсутності - ближнє світло фар.