Пережити морози: 5 лайфхаків, які допоможуть автомобілісту подолати зимові холода

Зима вступила до своїх прав: в Україну прийшли морози, дороги засипало снігом. Раніше ми публікували поради водіям, як безпечно їздити в снігопад, тепер ділимося лайфхаками, які допоможуть подолати морози.

Ми зібрали прості та дієві поради, які полегшать життя автомобілістів під час зимових холодів. Ознайомитись з ними можна у матеріалі РБК-Україна Авто нижче.

Сірники під "двірники"

Щоб уникнути примерзання щіток склоочисника, і потім вранці не чекати, поки обігрівач нагріє скло, і "двірники" природним чином відтають, можна підкласти під повідці по сірниковій коробці.

Достатньо лише на кілька сантиметрів відвести повідці щіток від лобового скла, щоб вони не примерзли. Можна підняти двірники повністю вгору, але регулярне використання пружин повідків їх розтягне, що призведе до нещільного прилягання "двірників" до скла.

"Кредитка", як скребок

Кредитну або дисконтну картку можна використовувати для очищення скла від спорожнення. (Фото: Вадим Добровольський / РБК-Україна Авто)

Взимку автомобіль часто за ніч покривається тонким шаром паморозі. Морозним ранком за допомогою салонного обігрівача машина може відігріватися до півгодини. Якщо хочеться прискорити цей процес, а пластиковий скребок виявився вдома, можна в ролі останнього використовувати непотрібну дисконтну картку, які завжди можна відшукати в гаманці.

Мило для ущільнювачів

Туман, дощ в поєднанні з морозом можуть "скувати" двері. Щоб ущільнювачі дверей не примерзали, їх на початку холодного сезону можна натерти твердим господарським милом. Тонкий шар жиру буде витісняти вологу і дозволить завжди Вам без проблем відкрити двері машини.

Парковка носом на схід

У морозну погоду лобове скло автомобіля можна відігрівати обігрівачем або навіть руками, але перше - довго, друге - загрожує обмороженням. А ось якщо машину на ніч поставити носом на схід, майже усю роботу зробить сонце (фото: flickr.com)

Якщо ви можете вибирати, в який бік носом запаркувати автомобіль, намагайтеся направляти фронтальну частину машини на схід. Ніякої магії в цьому немає. Просто сонце зранку почне своїми променями нагрівати машину, розморожуючи лобове скло.

Не потрібно чекати, що за годину-дві автомобіль ваш нагріється до комфортної температури. Але все одно на кілька градусів підвищити температуру всередині авто сонцю під силу. Звичайно, цей лайфхак буде дієвим лише за ясної погоди.

Дезінфектор для дверних замків

Замерзлий замок дверей може доставити чимало проблем - або ключ потрібно гріти запальничкою, або намагатися розколупати лід. Але у відсутності спеціального дефростера на допомогу може прийти антисептик. "Ковідні" часи привчили нас носити його постійно з собою.

Достатньо щедро набризкати дезінфектор в замок, почекати пару хвилин, і можна сміливо відкривати машину. Якщо за раз лід не зійшов, процедуру можна повторити.