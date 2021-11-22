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Tesla розчарувала: названі найнадійніші автомобілі 2021 року

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Понеділок 22 листопада 2021 09:45
Tesla розчарувала: названі найнадійніші автомобілі 2021 року Фото: Lexus IS F-SPORT (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

У щорічному рейтингу Consumer Reports найнадійніших брендів правлять бал японські компанії. Tesla займає місце наприкінці третьої десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Consumer Reports.

Авторитетне видання Consumer Reports опублікувало щорічний рейтинг надійності автомобілів. Перше місце зайняла марка Lexus. Вона лише на один бал випередила Mazda, третє місце залишилося за Toyota, далі йдуть Infiniti, а також Buick, Honda та Subaru. У Tesla – лише 27 місце.

Цікаво, що седани, хетчбеки та універсали виявилися значно надійніше кросоверів, позашляховиків і пікапів. Ряд автомобілів підвищили свою середню надійність у 2021 році. Менше проблем стали приносити своїм власникам кросовери Acura, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey, Honda Passport, Volkswagen Jetta, Volvo XC60 та ін.

З іншого боку, надійність деяких моделей впала. Найсильніше в рейтингу "просіли" Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe і Jeep Gladiator.

Tesla розчарувала: названі найнадійніші автомобілі 2021 року

Tesla розчарувала: названі найнадійніші автомобілі 2021 року

Щорічно Consumer Reports збирає дані про надійність нових автомобілів через онлайн-анкети. Власників машин розпитують про будь-які проблеми, з якими вони зіткнулися за попередні 12 місяців.

Опитування торкається 17 пунктів, включаючи двигун, трансмісію, електроніку, кузов, мультимедіа та інше. Прогнозована оцінка надійності знаходиться за шкалою від 0 до 100 із середньою оцінкою від 41 до 60 балів.

Раніше стало відомо, що електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку. Раніше рекорд належав Tesla Model S P85D.

Нагадаємо, що майже 70% людей впевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згоряння. Відсоток відповіли невірно не змінився з 2019 року.

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