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КрАЗ повертається до випуску бронеавтомобілів: відомо, куди вони надійдуть

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Середа 22 грудня 2021 11:35
КрАЗ повертається до випуску бронеавтомобілів: відомо, куди вони надійдуть Фото: КрАЗ" Кугуар " (autokraz.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Інформація про закупівлю в ЗСУ двох бронеавтомобілів КрАЗ "Кугуар" з'явилася у звітності державних публічних закупівель. За офіційною інформацією, ціна одного бронеавтомобіля-близько 7,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Автоцентр.

КрАЗ "Кугуар" виробляється Кременчуцьким автозаводом за Ліцензією Канадсько-еміратської компанії Streit Group. Прем'єра новинки відбулася в серпні 2014 року в рамках параду в Києві. У тому ж році Національна гвардія придбала два десятки таких автомобілів, через деякий час ще 47 одиниць техніки надійшло в розпорядження Держприкордонслужби.

Армійська машина створена на базі перевіреного часом пікапа Toyota Land Cruiser 79. Під броньованим капотом встановлений бензиновий 4,0-літровий двигун потужністю 218 к.с. в поєднанні з 5-ст. МКП, або 4,5-літровий турбодизель на 232 сили і 6-діапазонний "автомат". При довжині 5352 мм салон машини розрахований на 8 осіб. Мінімальний дорожній просвіт становить 300 мм.

КрАЗ повертається до випуску бронеавтомобілів: відомо, куди вони надійдуть

Кузов бронеавтомобіля відповідає класу балістичного захисту CEN Level BR6 і здатний витримати кулі калібру 7,62х51 мм з дистанції 10 м.на броньованому КрАЗі також встановлюються шини з технологією RunFlat.

Раніше ми повідомляли, що у Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах. Це необхідно, щоб заповнити дефіцит робочої сили.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки запасу ходу втрачають електрокари в 20-градусний мороз. У тесті брало участь близько 40 електромобілів.

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