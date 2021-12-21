Випробування холодом: стало відомо, скільки запасу ходу втрачають електрокари в 20-градусний мороз

У Китаї визначили, скільки запасу ходу втрачає електромобіль на морозі. У тесті брали участь 40 машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MyDrivers.

Далеко не секрет, що при мінусових температурах у акумуляторів знижується віддача. Але на яку величину? В ході масштабних випробувань було протестовано 40 електромобілів при температурі -20 градусів за Цельсієм.

Умови проведення випробувань були наступними: всі електромобілі з вечора повністю зарядили, а вранці вони вирушили за маршрутом, який пролягав як по міських вулицях, так і по автомагістралях. Температура обігріву салону була на рівні на 24 градусів, режим обраний "економічний", а система рекуперації гальмівної енергії виставлена на максимум.

У тесті брало участь 40 машин, але більшість з них не відомі в Європі, тому зупинимося на знайомих моделях.

В середньому електрокари втратили близько 50 відсотків запасу ходу. Але тут потрібно врахувати, що в Китаї досі прийнятий застарілий цикл NEDC, який дещо завищує оцінку.

Кросовер Tesla Model Y на 20-градусному морозі зберіг понад 47% відсотків енергії: від 594 кілометрів ходу залишилися тільки 279,6 кілометра. Далі з відомих нам моделей розташувалися наступні:

Geely Geometry c (50,2%, 276,2 кілометра з 550)

Audi e-tron (58,6%, 272,3 кілометра з 465)

Polestar 2 (48,2%, 246,6% з 512)

Porsche Taycan (54,6%, 226,2 кілометра з 414)

Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 кілометра з 468)

Volkswagen ID.3 (38,91%, 167,3 кілометра з 430)

Переможцем випробувань по протяжності пробігу став китайський електромобіль Weilai EC6, що зберіг 54,8 відсотка заряду - він зміг проїхати 336,9 км при паспортній величині в 615 кілометрів. У процентному ж співвідношенні, кращий результат показав бюджетник Wuling Hongguang Mini EV-60,7% збереженого запасу ходу.

Нагадаємо, що компанія Tesla запустила в продаж електрокари зі старими батареями. Ємність у цих акумуляторів на 12% нижче номінального значення.