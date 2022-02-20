ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 12:20
Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні Фото: колаж РБК-Україна Авто
Автор: Вадим Добровольский

У ЗСУ з'являться унікальні гусеничні роботи, а вже навесні в Україні стартують продажі електричного мінівена Peugeot e-Rifter. Також до нас привезли компактний недорогий електромобіль Citroen Ami для проходження сертифікації, а хетчбек Skoda Fabia нового покоління отримала український цінник.

Про головні Автомобільні новини в Україні тижня, що минає, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Українська армія отримає унікальні гусеничні роботи

Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

Українська армія отримає гусеничні роботи для розмінування. Дві унікальні машини Bozena-5 для ЗСУ передасть Словаччина.

Робот Bozena-5 управляється дистанційно оператором, який може перебувати на відстані до 2 км. Машина здійснює розмінування територій шляхом підриву хв. Спектр використання робота - примусова детонація або ліквідація протипіхотних мін натискної або натяжної дії, а також протитанкових мін з зарядом до 9 кг тринітротолуолу

Раніше в ЗСУ не було подібних роботизованих машин для розмінування.

В Україні продаватиметься електричний Мінівен Peugeot e-Rifter

Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

На український ринок виходить електричний Мінівен Peugeot e-Rifter. Це буде перша електрична модель в сегменті мінівенів на нашому ринку.

Продажі Peugeot e-Rifter в Україні стартують вже навесні. Мінівен має два варіанти довжини та місткості (на 5 і 7 місць). Пікова потужність електромотора становить 136 к. с., запас ходу на одній зарядці - до 280 км. Емність батареї - 50 кВт∙год.

Ціни на Peugeot e-Rifter в Україні будуть оголошені ближче до старту продажів.

КрАЗ може стати головним постачальником вантажівок для ЗСУ

Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

Завод КрАЗ відвідала делегація на чолі з командувачем сил логістики Генштабу Збройних сил України, генерал-майором Олегом Гуляком. Візит мав ознайомчий характер для оцінки стану виробництва.

Як зазначив Олег Гуляк, завод здатний випускати машини для ЗСУ і знаходиться в "бойовій готовності для цього". Високі військові чини оглянули цехи підприємства, також в програмі була поїздка на КрАЗ - 6322 по випробувальному полігону заводу.

Про перспективи нарощування поставок вантажівок КрАЗ в українську армію говорити поки рано, але, як бачимо, інтерес з боку командування ЗСУ є.

В Україну привезли електрокар Citroen за 7 тисяч євро

Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

Citroen Ami (Фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

В Україну прибув перший екземпляр компактного міського електромобіля Citroen Ami. Машина доставлена для проходження сертифікації, після чого будуть розпочаті продажі на нашому ринку.

Двомісна машина з двомісним салоном і крихітним багажником оснащена електромотором потужністю 8 К. С. і батареєю на 5,5 кВт ∙ год, що дозволяє проїжджати на одній зарядці до 80 км. Максимальна швидкість обмежена на позначці 45 км/ч. завдяки тихохідності їздити на Citroen Ami в Європі можна без "прав"

Попередньо, ціна Citroen Ami в Україні буде починатися з 7 тисяч євро.

Стартували українські продажі Skoda Fabia нового покоління

Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

В Україні стартували продажі хетчбека Skoda Fabia нового покоління. Автомобіль належить до B-сегменту, який на тлі зростання популярності кросоверів поступово звужується останні роки.

На перших порах автомобіль буде продаватися тільки з 1,0-літровим атмосферним трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 80 К.С., який працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Такий вибір силового агрегату для старту продажів означає, що зроблена ставка на корпоративні продажі у фліт-парки.

В Україні Нова Fabia запропонована в трьох комплектації, а ціни стартують з 422 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору