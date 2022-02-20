Гусеничні роботи для ВСУ та електричний мінівен для всіх. Головне зі світу авто в Україні

У ЗСУ з'являться унікальні гусеничні роботи, а вже навесні в Україні стартують продажі електричного мінівена Peugeot e-Rifter. Також до нас привезли компактний недорогий електромобіль Citroen Ami для проходження сертифікації, а хетчбек Skoda Fabia нового покоління отримала український цінник.

Про головні Автомобільні новини в Україні тижня, що минає, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Українська армія отримає унікальні гусеничні роботи

Українська армія отримає гусеничні роботи для розмінування. Дві унікальні машини Bozena-5 для ЗСУ передасть Словаччина.

Робот Bozena-5 управляється дистанційно оператором, який може перебувати на відстані до 2 км. Машина здійснює розмінування територій шляхом підриву хв. Спектр використання робота - примусова детонація або ліквідація протипіхотних мін натискної або натяжної дії, а також протитанкових мін з зарядом до 9 кг тринітротолуолу

Раніше в ЗСУ не було подібних роботизованих машин для розмінування.

В Україні продаватиметься електричний Мінівен Peugeot e-Rifter

На український ринок виходить електричний Мінівен Peugeot e-Rifter. Це буде перша електрична модель в сегменті мінівенів на нашому ринку.

Продажі Peugeot e-Rifter в Україні стартують вже навесні. Мінівен має два варіанти довжини та місткості (на 5 і 7 місць). Пікова потужність електромотора становить 136 к. с., запас ходу на одній зарядці - до 280 км. Емність батареї - 50 кВт∙год.

Ціни на Peugeot e-Rifter в Україні будуть оголошені ближче до старту продажів.

КрАЗ може стати головним постачальником вантажівок для ЗСУ

Завод КрАЗ відвідала делегація на чолі з командувачем сил логістики Генштабу Збройних сил України, генерал-майором Олегом Гуляком. Візит мав ознайомчий характер для оцінки стану виробництва.

Як зазначив Олег Гуляк, завод здатний випускати машини для ЗСУ і знаходиться в "бойовій готовності для цього". Високі військові чини оглянули цехи підприємства, також в програмі була поїздка на КрАЗ - 6322 по випробувальному полігону заводу.

Про перспективи нарощування поставок вантажівок КрАЗ в українську армію говорити поки рано, але, як бачимо, інтерес з боку командування ЗСУ є.

В Україну привезли електрокар Citroen за 7 тисяч євро

Citroen Ami (Фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

В Україну прибув перший екземпляр компактного міського електромобіля Citroen Ami. Машина доставлена для проходження сертифікації, після чого будуть розпочаті продажі на нашому ринку.

Двомісна машина з двомісним салоном і крихітним багажником оснащена електромотором потужністю 8 К. С. і батареєю на 5,5 кВт ∙ год, що дозволяє проїжджати на одній зарядці до 80 км. Максимальна швидкість обмежена на позначці 45 км/ч. завдяки тихохідності їздити на Citroen Ami в Європі можна без "прав"

Попередньо, ціна Citroen Ami в Україні буде починатися з 7 тисяч євро.

Стартували українські продажі Skoda Fabia нового покоління

В Україні стартували продажі хетчбека Skoda Fabia нового покоління. Автомобіль належить до B-сегменту, який на тлі зростання популярності кросоверів поступово звужується останні роки.

На перших порах автомобіль буде продаватися тільки з 1,0-літровим атмосферним трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 80 К.С., який працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Такий вибір силового агрегату для старту продажів означає, що зроблена ставка на корпоративні продажі у фліт-парки.

В Україні Нова Fabia запропонована в трьох комплектації, а ціни стартують з 422 тисяч гривень.