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З одним двигуном і парасолькою в двері: в Україні стартував продаж нової Skoda Fabia

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Четвер 17 лютого 2022 15:12
З одним двигуном і парасолькою в двері: в Україні стартував продаж нової Skoda Fabia Skoda Fabia (Фото: skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

В Україні почалися продажі нової Skoda Fabia. Вперше модель базується на платформі MQB-A0 від Volkswagen Group, що привнесло в машину ряд нових систем безпеки і допомоги водієві.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Skoda Fabia випускається на тій же виробничій лінії, що і Scala. Перед запуском виробництва чеський автовиробник модернізував складальну лінію, а також пресовий і зварювальний цехи. Автомобіль помітно підріс. Довжина хетчбека становить 4108 мм, що на 110 мм більше попередника. Багажник збільшився на 50 л і склав 380 л.

З одним двигуном і парасолькою в двері: в Україні стартував продаж нової Skoda FabiaВ Україні автомобіль поки доступний тільки з двигуном 1,0-літровим атмосферним трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 80 к.с. разом з ним працює 5-ступенева механічна коробка передач, в списку оснащення "автомат" поки не доступний.

Чеський хетчбек четвертого покоління також пропонує ряд систем допомоги водієві, які раніше на моделі не зустрічалися. Серед них - система утримання в смузі, асистент екстреного гальмування, датчик мертвих зон та ін.

З одним двигуном і парасолькою в двері: в Україні стартував продаж нової Skoda FabiaДля моделі на нашому ринку запропоновано три комплектації: ACTIVE, AMBITION і STYLE. Ціни на Skoda Fabia стартують з позначки в 421 962 грн. Серед фірмових опцій для хетчбека доступні парасолька у двері, скребок для льоду в на кришці бензобака, тримачі для кулькових ручок, кредитних карт та ін.

Раніше ми писали, що показана найшвидша Skoda Fabia. Модель вийде на ринок вже навесні 2022 року.

Також повідомлялося, що Mercedes в Україні зняв фільм з Гелендвагенами і вампірами. Для фільмування в Україну привезли більше десятка оригінальних машин різних поколінь.

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