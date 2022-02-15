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Вже навесні в Україні почнуть продавати перший електричний мінівен

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Вівторок 15 лютого 2022 17:41
Вже навесні в Україні почнуть продавати перший електричний мінівен Peugeot e-Rifter (Фото: Peugeot)
Автор: Вадим Добровольский

В Україні продаватиметься електричний мінівен Peugeot e-Rifter. Для українського ринку це буде перша електрична модель в даному сегменті.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Peugeot.

Бренд Peugeot оголосив про швидкий початок продажів в Україні електричного мінівена e-Rifter. Новинка надійде в продаж вже навесні.

Силова установка розвиває пікову потужність 136 к.с. (100 кВт), але в залежності від потреб віддачу можна примусово обмежити. Так, в режимі Eco це 81 к.с. і 190 Нм, в режимі Normal – 109 к.с. і 210 Нм, в режимі Power – максимальні 136 к.с. і 260 Нм.

Вже навесні в Україні почнуть продавати перший електричний мінівен

Завдяки можливості вибору потужності можна додатково збільшити пробіг на одному заряді. Тягова батарея ємністю 50 кВт∙год дозволять проїхати на одній зарядці до 280 км При підключенні до DC-терміналу (підтримується потужність до 100 кВт) зарядити батарею до 80% можна за 30 хвилин.

Для зарядки змінним струмом передбачені однофазний зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт і трифазний на 11 кВт (опція).

Вже навесні в Україні почнуть продавати перший електричний мінівен

В Україні e-Rifter буде пропонуватися з двома варіантами довжини - 4,4 і 4,75 м.особливість подовженої версії - Можливість замовити семимісний салон. Обсяг багажника варіюється від 775 до 4000 літрів (в останньому випадку - зі складеними задніми сидіннями).

Українські ціни на Peugeot e-Rifter стануть відомі ближче до старту продажів.

Вже навесні в Україні почнуть продавати перший електричний мінівен

Нагадавши, у Києві помітили перший "китайський Хаммер". Пікап BAW Warrior 2043 вантажопідйомністю 1925 кг можна купити за 758,5 тис.гривень.

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