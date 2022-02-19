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Лише 7 тисяч євро: до України привезли найдоступніший електромобіль Citroen

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Субота 19 лютого 2022 17:10
Лише 7 тисяч євро: до України привезли найдоступніший електромобіль Citroen Citroen Ami (Фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)
Автор: Константин Широкун

Міський електромобіль Citroen Ami приїхав в Україну. Цікаво, що доставили французький сітікар в картонній коробці.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Павла Кащука.

Перший час електрокар буде проходити сертифікацію, надалі його демонструватимуть потенційним корпоративним клієнтам. Приводиться міська машинка в рух одним електромотором потужністю 8 к.с. Максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 45 км/год.

Лише 7 тисяч євро: до України привезли найдоступніший електромобіль CitroenСітікар має двомісний салон і крихітний багажний відсік. Місткість тягової батареї становить всього 5,5 кВт∙год. Тому на одному заряді батареї машина може проїжджати всього 75-80 км. Навіть від побутової розетки електромобіль повністю зарядиться за 2,5-3 години.

За попередніми даними, ціни на новинку французького бренду на українському ринку будуть починатися з позначки в 7 тис.євро. Цікаво, що виробляється електромобіль не у Франції, а в Марокко, на заводі компанії в місті Кенітра.

Раніше ми писали, що в Україні стартував продаж нової Skoda Fabia. Машина буде доступна з одним мотором і трансмісією.

Також повідомлялося, що головну вулицю Києва перекриють. Ремонт Хрещатика триватиме близько шести місяців.

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