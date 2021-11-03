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63 тисячі замовлень за добу: представлений електромобіль лише за 4700 доларів

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Середа 03 листопада 2021 13:17
63 тисячі замовлень за добу: представлений електромобіль лише за 4700 доларів Фото: Chery QQ (carnewschina.com)
Автор: Константин Широкун

Chery QQ свого часу став одним з найпопулярніших сітікарів українського ринку. Наразі представлено третє покоління популярного сітікара.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarNewsChina.

У третьому поколінні машина перетворилася на електромобіль і отримала три двері замість п'яти. Також повністю змінено дизайн.

Для просування новинки в середовищі молодіжної аудиторії компанія створила в Китаї цілу екосистему, яку назвала iCar. Під цією ж назвою в країні масово відкриваються шоуруми (вже відкрито понад 1300 пунктів), в них можна замовити електромобіль, або оформити щомісячну підписку на оренду.

Про успішність обраної стратегії говорять цифри: тільки за першу добу після виводу нового QQ на китайський ринок було подано 63 тисячі заявок на новий електромобіль і понад 16 тисяч машин оплачено покупцями.

63 тисячі замовлень за добу: представлений електромобіль лише за 4700 доларівДля новинки запропоновано шість кольорів кузова, вже в базовій комплектації електромобіль отримав діодну оптику. Але за єдину подушку безпеки та кондиціонер потрібно доплачувати. Цікаво, що аудіосистемою можна керувати виключно кнопками на кермі – економія на всьому.

63 тисячі замовлень за добу: представлений електромобіль лише за 4700 доларівЧотиримісний хетчбек оснащений 27-сильним електромотором, який встановлений на задній осі. Літій-залізо-фосфатні акумулятори ємністю 9,6 або 13,9 кВт∙год забезпечують запас ходу в 120 і 170 км відповідно по циклу NEDC.

Залежно від комплектації та встановленої батареї, ціни на Chery QQ варіюються в межах 4700-6800 доларів.

63 тисячі замовлень за добу: представлений електромобіль лише за 4700 доларівРаніше ми писали, що поліцейським заборонили зупиняти автомобілі за дрібні порушення. Таке рішення має знизити кількість випадків прояву расизму.

Також повідомлялося, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

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