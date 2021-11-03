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63 тысячи заказов за сутки: представлен электромобиль всего за 4700 долларов

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 13:17
63 тысячи заказов за сутки: представлен электромобиль всего за 4700 долларов Фото: Chery QQ (carnewschina.com)
Автор: Константин Широкун

Chery QQ в свое время стал одним из самых популярных ситикаров украинского рынка. Теперь представлено третье поколение популярного ситикара.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarNewsChina.

В третьем поколении машина превратилась в электромобиль и получила три двери вместо пяти. Также полностью сменился дизайн.

Для продвижения новинки в среде молодежной аудитории компания создала в Китае целую экосистему, которую назвала iCar. Под этим же названием в стране массово открываются шоурумы (уже открыто более 1300 пунктов), в них можно заказать электромобиль, или оформить ежемесячную подписку на аренду.

Об успешности выбранной стратегии говорят цифры: только за первые сутки после вывода QQ на китайский рынок было подано 63 тысяч заявок на новый электромобиль и более 16 тысяч машин было оплачено покупателями.

63 тысячи заказов за сутки: представлен электромобиль всего за 4700 долларовДля новинки предложено шесть цветов кузова, уже в базовой комплектации электромобиль получил диодную оптику. Но за единственную подушку безопасности и кондиционер нужно доплачивать. Интересно, что аудиосистемой можно управлять только кнопками на рулевом колесе – экономия на всем.

63 тысячи заказов за сутки: представлен электромобиль всего за 4700 долларовЧетырехместный хэтчбек оснащен 27-сильным электромотором, который установлен на задней оси. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 9,6 или 13,9 кВт∙ч обеспечивают запас хода в 120 и 170 км соответственно по циклу NEDC.

В зависимости от комплектации и установленной батареи, цены на Chery QQ варьируются в пределах 4700-6800 долларов.

63 тысячи заказов за сутки: представлен электромобиль всего за 4700 долларовРанее мы писали, что полицейским запретили останавливать автомобили за мелкие нарушения. Такое решение должно снизить количество случаев проявления расизма.

Также сообщалось, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

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