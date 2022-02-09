На всіх не вистачить: названа дата, коли в Європі почнуться перебої зі "світлом" через електрокари

Аудиторська компанія Ernst & Young спільно з Європейською асоціацією електроенергетичної галузі Eurelectric спрогнозували, як висхідний ринок електромобілів вплине на електромережі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Eurelectric.

У найближчі 13 років кількість електрокарів у Старому Світі має зрости з 3 до 130 млн одиниць. Очікується, що вже через 10-15 років пікові навантаження на мережі зростуть на 25-90%.

Вже сьогодні фахівцям стає очевидним, що масовий перехід на електромобілі буде супроводжуватися частими стрибками напруги, втратою потужності та зростанням цін на енергоносії. Уникнути цього явища можна тільки впровадженням системи розумної зарядки.

Для достатнього обслуговування майбутніх електромобілів до 2030 року по всій Європі має бути встановлено 34 мільйони зарядних станцій, а до 2035-го – 65 млн. У дослідженні наголошується, що велика частина з них повинна бути встановлена в житлових будинках, оскільки зарядка електромобіля вдома обходиться на 60-80% дешевше, ніж на громадських станціях.

Вважається, що електромережі Європи готові витримати до 100 млн електромобілів. Але щоб виключити перебої з електрикою, власникам електрокарів можуть заборонити заряджатися вдома вдень і істотно обмежать використання публічних станцій.

Пікове навантаження на мережі до 2030 року збільшиться на 90 відсотків, а коефіцієнт завантаження трансформаторів — на 80 відсотків. При цьому тільки на розгортання домашніх точок зарядки буде потрібно 115 мільярдів євро. До того ж очікується істотне зростання цін на електроенергію. Всі ці витрати ляжуть на плечі власників електрокарів.

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