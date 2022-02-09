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На всех не хватит: названа дата, когда в Европе начнутся перебои со "светом" из-за электрокаров

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Среда 09 февраля 2022 07:32
На всех не хватит: названа дата, когда в Европе начнутся перебои со "светом" из-за электрокаров Porsche Taycan на публичной зарядке (Фото: newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Аудиторская компания Ernst & Young совместно с европейской ассоциацией электроэнергетической отрасли Eurelectric спрогнозировали, как растущий рынок электромобилей повлияет на электросети Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Eurelectric.

В ближайшие 13 лет количество электрокаров в Старом Свете должно вырасти с 3 до 130 млн. единиц. Ожидается, что уже через 10-15 лет пиковые нагрузки на сети возрастут на 25–90%.

Уже сегодня специалистам становится очевидным, что массовый переход на электромобили будет сопровождаться частыми скачками напряжения, потерей мощности и ростом цен на энергоносители. Избежать этого явления можно только внедрением системы умной зарядки.

Для достаточного обслуживания будущих электромобилей к 2030 году по всей Европе должно быть установлено 34 миллиона зарядных станций, а к 2035-му – 65 млн. В исследовании отмечается, что большая часть из них должна быть установлена в жилых домах, так как зарядка электромобиля дома обходится на 60–80% дешевле, чем на общественных станциях.

На всех не хватит: названа дата, когда в Европе начнутся перебои со &quot;светом&quot; из-за электрокаровСчитается, что электросети Европы готовы выдержать до 100 млн электромобилей. Но чтобы исключить перебои с электричеством, владельцам электрокаров могут запретить заряжаться дома днем и существенно ограничат использование публичных станций.

Пиковая нагрузка на сети до 2030 года увеличится на 90 процентов, а коэффициент загрузки трансформаторов — на 80 процентов. При этом только на развертывание домашних точек зарядки потребуется 115 миллиардов евро. К тому же, ожидается существенный рост цен на электроэнергию. Все эти траты лягут на плечи владельцев электрокаров.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины имеют систему полного привода.

Ранее мы сообщали, что украинский завод будет снижать выбросы дизельных авто по всему миру. Черкасский завод "Азот" намерен производить автомобильную присадку AdBlue.

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