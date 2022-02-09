ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вдесятеро: в Україні хочуть суттєво збільшити штрафи для елітних авто

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 17:17
Вдесятеро: в Україні хочуть суттєво збільшити штрафи для елітних авто Rolls-Royce Cullinan (Фото: press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Новий законопроект передбачає збільшення штрафів за перевищення ПДР в 10 разів для власників елітних транспортних засобів. Згідно з Податковим кодексом України під цей термін потрапляють авто вартістю понад 375 розмірів мінімальних зарплат, або 2 437 500 грн (близько 85 тис.доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної Ради.

Для порівняння, наразі за перевищення швидкості на 20-50 км/год в населених пунктах порушника штрафують на 340 грн, а для власників елітних автомобілів ця цифра становитиме 3400 грн. В той самий час, за їзду без прав власник демократичної машини змушений викласти 3400 грн, а з водіїв елітних авто попросять 34 000 грн.

Водіння в стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння може обійтися власникам дорогих авто в 170 000 грн і позбавленням "прав" до 10 років. Всього законопроект має на увазі істотне збільшення штрафів за 10 статтями Кодексу про адміністративні порушення. Проект закону передбачає, що нові збільшені штрафи можуть вступити в дію з 1 січня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, наскільки законні поліцейські автомобілі-фантоми і як оскаржити штраф. Поліцейські машини під прикриттям здатні штрафувати за перевищення швидкості.

Нагадаємо, що названа техніка, прийнята українською армією на озброєння. У списку значиться банний комплекс, ракетна установка і нова РЛС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору