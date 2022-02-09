Вдесятеро: в Україні хочуть суттєво збільшити штрафи для елітних авто

Новий законопроект передбачає збільшення штрафів за перевищення ПДР в 10 разів для власників елітних транспортних засобів. Згідно з Податковим кодексом України під цей термін потрапляють авто вартістю понад 375 розмірів мінімальних зарплат, або 2 437 500 грн (близько 85 тис.доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної Ради.

Для порівняння, наразі за перевищення швидкості на 20-50 км/год в населених пунктах порушника штрафують на 340 грн, а для власників елітних автомобілів ця цифра становитиме 3400 грн. В той самий час, за їзду без прав власник демократичної машини змушений викласти 3400 грн, а з водіїв елітних авто попросять 34 000 грн.

Водіння в стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння може обійтися власникам дорогих авто в 170 000 грн і позбавленням "прав" до 10 років. Всього законопроект має на увазі істотне збільшення штрафів за 10 статтями Кодексу про адміністративні порушення. Проект закону передбачає, що нові збільшені штрафи можуть вступити в дію з 1 січня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, наскільки законні поліцейські автомобілі-фантоми і як оскаржити штраф. Поліцейські машини під прикриттям здатні штрафувати за перевищення швидкості.

Нагадаємо, що названа техніка, прийнята українською армією на озброєння. У списку значиться банний комплекс, ракетна установка і нова РЛС.