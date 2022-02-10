На українських дорогах з'являться нові світлофори: що вони регулюватимуть

Нові світлофори для велосипедистів можуть з'явитися на українських дорогах вже в найближчому майбутньому. Такі сигнальні пристрої з'явилися у свіжій редакції Державного стандарту по світлофорах.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ДП "ДерждорНДІ".

Мається на увазі, що ці світлофори будуть встановлюватися на жвавих перехрестях, на які виходять велодоріжки. Зелений сигнал для двоколісного транспорту повинен загорятися на кілька секунд раніше, ніж для машин, що рухаються в тому ж напрямку.

Вважається, що за цей час велосипедисти зможуть доїхати до середини перехрестя і повертають наліво, або направо машини їх чітко будуть бачити, щоб безпечно пропустити.

Нинішня версія стандарту також має на увазі, що в разі, якщо велодоріжка примикає до пішохідного переходу, то окремий світлофор для велосипедів встановлюватися не буде, їздцям доведеться спішуватися і перевозити двоколісний транспортний засіб через дорогу разом з пішоходами.

ДП "ДерждорНДІ" до 28 лютого приймає правки, коментарі та побажання щодо нової редакції стандарту про світлофори, тому ймовірно остаточний варіант алгоритму роботи та місць установки нових велосвітлофорів стануть відомі пізніше.

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