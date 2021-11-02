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Новий завод і майже 500 млн доларів інвестицій: Bosch врятує світовий автопром від дефіциту чіпів

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Вівторок 02 листопада 2021 08:50
Новий завод і майже 500 млн доларів інвестицій: Bosch врятує світовий автопром від дефіциту чіпів Завод Bosch з виробництва напівпровідників в Дрездені (Фото: Bosch)
Автор: Олександр Мороз

Вже наступного року технічний гігант Bosch інвестує 462 мільйони доларів у виробництво напівпровідників. Велика частина коштів піде на розширення заводу в німецькому Дрездені, який почав працювати всього кілька тижнів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

"Попит на мікросхеми продовжує зростати з запаморочливою швидкістю. У світлі поточних подій ми радикально розширюємо виробництво напівпровідників, щоб забезпечити нашим клієнтам максимально можливу підтримку", - зазначив д-р Фолькмар Деннер, голова правління Robert Bosch GmbH.

Новий завод і майже 500 млн доларів інвестицій: Bosch врятує світовий автопром від дефіциту чіпів

Цікаво, що Завод Bosch з виробництва 300-міліметрових напівпровідникових пластин в Дрездені був відкритий кілька тижнів тому, а компанія вже прийняла рішення прискорити його розширення в 2022 році. Крім того, в кілька етапів в 2022-2023 роках буде розширено виробництво в Ройтлінгені, де роблять 200-міліметрові пластини.

Там же створять 150 робочих місць у відділі з розробки напівпровідників. Bosch також побудує новий центр в Пенанге (Малайзія) для тестування готової напівпровідникової продукції.

Новий завод і майже 500 млн доларів інвестицій: Bosch врятує світовий автопром від дефіциту чіпів

Дефіцит напівпровідникових мікросхем виник минулого року на тлі відновлення промисловості після обвалу через пандемію коронавірусу. Особливо гостро нестача чіпів позначилася на великих автовиробниках, зайнятих електрифікацією модельного ряду і освоєнням нових моделей електрокарів.

За оцінками експертів, збитки автомобільної промисловості через дефіцит напівпровідників можуть досягти цього року 210 мільярдів доларів.

Новий завод і майже 500 млн доларів інвестицій: Bosch врятує світовий автопром від дефіциту чіпів

Нагадаємо, що група компаній Bosch планує інвестувати близько 300 млн євро в новий центр з розробки штучного інтелекту. У компанії прогнозують, що вже через п'ять років продукти зі штучним інтелектом складуть 10% від загального обсягу продажів.

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