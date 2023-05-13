"Все набагато складніше". Як насправді купити місце в поїзді біля вікна

"Як пасажиру обрати місце у вагоні поїзда, щоб воно було біля вікна, або біля проходу? Правильно, подивитися на схему під час купівлі квитків в онлайн-ресурсах "УЗ". Якщо у нічних поїздах та експресах ІС+ схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше", – описує проблему Олег Васильєв.

За його словами, пасажири вже неодноразово зверталися до "Укрзалізниці" з проханням привести у відповідність схеми місць у регіональних поїздах. Однак виконання цієї задачі виявилося непростим.

"Навіть якщо на маршруті працює один і той самий поїзд, все одно скласти схему вагонів для онлайн ресурсів чомусь неможливо. Один з пасажирів, який часто користується регіональним поїздом №805/806 Рівне-Львів, переписав усі місця у вагонах та зробив свою схему. Виявляється, що у поїзді не тільки місця розміщені не послідовно, але й нумерація вагонів дивна", – додає він.

Наприклад, вагони №7 та №8 фактично розміщені усередині складу, а квитки у ці вагони продаються тільки по п’ятницях та неділях. Маршрут обслуговує електропоїзд після модернізації де облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю. Але на схемі вагонів навіть ця інформація відсутня.

Фото: Якщо у нічних поїздах та експресах ІС+ схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше (РБК-Україна/Віталій Носач)

Олег Васильєв риторично запитав, коли нарешті фахівці "Укрзалізниці" знайдуть час та наведуть лад зі схемами вагонів у поїздах. У коментарях до допису багато користувачів пишуть, що теж багато разів стикалися з таким у регіональних поїздах.