Звертаються одиниці. Скільки Польща витратила на лікування біженців із України

Із початку війни у 2022 році влада Польщі витратила на лікування українських біженців 582 млн злотих (5,2 млрд гривень). Але МОЗ країни разом із Національним фондом здоров'я (NFZ) закладали на ці цілі 2 млрд злотих.

Виявилося, що українці набагато рідше звертаються до лікарів порівняно з поляками, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на vpolshchi.pl.

З'ясувалося, що біженці з України, які мають право на безкоштовні медичні послуги в державних закладах охорони здоров'я, рідше за поляків зверталися до лікарів. Сімейного лікаря за рік відвідали лише 18% українців із тимчасовим захистом, тоді як серед поляків таких пацієнтів було 79%.

В лікарню зверталися лише 3% українських біженців, тоді як серед поляків – майже кожен четвертий. У черги до спеціалістів записувалися лише 6% біженців із України, а серед поляків – 46%.

У лікарні в прикордонному місті Перемишль за рік прийняли 2300 пацієнтів з України. За рік заклад надає допомогу 51 тисячі пацієнтів. Тобто, число українських біженців, які лікувалися в цій лікарні, не перевищило 5%.

Національний фонд здоров'я повністю оплачує лікування українців. Але лікарі відчувають іншу проблему – чимало пацієнтів з України часто не можуть пояснити свої скарги через незнання польської мови, а програма-перекладач не допомагає, якщо людина не спілкується чистою українською чи російською мовою.

Згідно зі звітом NFZ, найбільше до лікарів зверталися діти до 18 років – понад половина хворих. Найбільше ,біженці зверталися до сімейних лікарів. Серед найпопулярніших запитів також було відвідування стоматолога.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців отримає нові виплати у Польщі.

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