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7000 гривень щомісяця. Хто з українців отримає нові виплати у Польщі

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Четвер 29 червня 2023 08:30
7000 гривень щомісяця. Хто з українців отримає нові виплати у Польщі Фото: Виплати у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі затвердили нові суми щомісячних виплат на дітей – 800 злотих (7189 грн). Відповідне рішення Рада міністрів ухвалила 27 червня.

Допомога виплачується на кожну дитину незалежно від доходу сім'ї та громадянства батьків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Програма допомоги сім'ям викорінила бідність у Польщі

Проект підвищення виплат "500+" до "800+" підписав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, це збільшить можливості всіх дітей відвідувати позашкільні заняття, додаткові гуртки танців і музики, спортивні заходи та відпочивати на канікулах.

Програму допомоги сім’ям польський уряд запровадив у 2016 році. Виплати допомогли здолати бідність у Польщі.

"Є рейтинги, що ми в першій четвірці, в першій шістці країн, які можуть похвалитися ліквідацією бідності", – додав прем’єр.

Зазначається, що нові суми виплат почнуть нараховувати із 1 січня 2024 року. Втім, на банківські картки гроші можуть надходити із затримкою до 29 лютого 2024 року. У пояснювальній записці вказується, що така затримка буде пов'язана із запровадженням технічний регламенту, щоб Управління соціального страхування ZUS встигало розглядати всі справи.

7000 гривень щомісяця. Хто з українців отримає нові виплати у Польщі

Фото: Площа у Кракові (unsplash.com//jacek-dylag)

У 2024 році право на виплати отримають приблизно 7 млн дітей у Польщі. В бюджеті країни на це передбачені видатки 24 млрд злотих.

Хто з українців отримає нові виплати у 2024 році

Українські громадяни можуть отримати виплати на дітей, які перебувають із ними у Польщі – це стосується і біженців, і людей, що приїхали до війни. Умови для подачі заявки українцями зазначені на сайті ZUS:

  • особа є громадянином України або подружжям громадянина України;
  • перебування в Польщі легальне;
  • людина має під опікою дитину до 18 років, яка має українське громадянство та приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями;
  • особа має під опікою дитину, яка народилася в Польщі від матері, яка є громадянкою України, і перебування якої в Польщі є законним.

Виплати здійснюються тільки за період, який дитина перебуває у Польщі.

7000 гривень щомісяця. Хто з українців отримає нові виплати у Польщі

Фото: Українські діти у Польщі (gettyimages.com)

Як подати заявку на допомогу "800+"

Батькам дітей, які вже отримують допомогу "500+", додаткової заяви подавати не потрібно. Для того, щоб подати нову заяву ZUS, треба мати:

  • номери PESEL – дорослого заявника та дитини;
  • адресу електронної пошти;
  • польський номер телефону;
  • банківський рахунок у Польщі.

Заявку на виплати 500+ українською мовою можна подати через платформу електронних послуг ZUS, портал Emp@tia або банк.

Під час виїзду з Польщі виплати призупиняються, нерідко їх анулюють навіть за відсутності одного з батьків у Польщі менше 30 днів.

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