ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обращаются единицы. Сколько Польша потратила на лечение беженцев из Украины

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 11:39
Обращаются единицы. Сколько Польша потратила на лечение беженцев из Украины Фото: Медицинский осмотр детей из Украины в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С начала войны в 2022 году власти Польши потратили на лечение украинских беженцев 582 млн злотых (5,2 млрд гривен). Однако Минздрав страны вместе с Национальным фондом здоровья (NFZ) закладывали на эти цели 2 млрд злотых.

Оказалось, что украинцы намного реже обращаются к врачам по сравнению с поляками, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на vpolshchi.pl.

Выяснилось, что беженцы из Украины, имеющие право на бесплатные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения, реже поляков обращались к врачам. Семейного врача за год посетили только 18% украинцев со временной защитой, тогда как среди поляков таких пациентов было 79%.

В больницу обращались только 3% украинских беженцев, тогда как среди поляков – почти каждый четвертый. В очереди к специалистам записывались только 6% беженцев из Украины, а среди поляков – 46%.

В больнице в приграничном городе Перемышль за год приняли 2300 пациентов из Украины. В год заведение оказывает помощь 51 тысяче пациентов. То есть число украинских беженцев, лечившихся в этой больнице, не превысило 5%.

Национальный фонд здоровья полностью оплачивает лечение украинцев. Но врачи ощущают другую проблему – многие пациенты из Украины часто не могут объяснить свои жалобы из-за незнания польского языка, а программа-переводчик не помогает, если человек не общается на чистом украинском или русском языке.

Согласно отчету NFZ, больше всего к врачам обращались дети до 18 лет – более половины больных. Больше всего беженцы обращались к семейным врачам. Среди самых популярных запросов также было посещение стоматолога.

Напомним, мы писали, кто из украинцев получит новые выплаты в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша лікарі
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Ирина Савина
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Олег Васильев
В условиях дефицита. Как купить билеты на поезда в Польшу, Венгрию и Чехию
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения