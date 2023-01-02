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Зустріли свято двічі. Пасажири авіакомпанії повернулися із 2023 у 2022 рік

Фото: Літак авіакомпанії United Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири авіакомпаній мають змогу зустріти новий рік двічі, якщо літак летить через Тихий океан на схід. Цьогоріч така можливість випала мандрівникам, які летіли двома рейсами американської авіакомпанії United Airlines.

Як пасажирам вдалося потрапити із 2023 року знову в 2022 рік, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що перший літак вилетів рейсом UA858 з Сеулу – о 00:26 1 січня 2023 року, але приземлився о 17:01 31 грудня 2022 року в Сан-Франциско.

Пасажири цього рейсу встигли відсвяткувати Новий рік в аеропорту Сеулу перед вильотом, а вдруге зробили це по прильоту.

Інший літак виконував рейс UA200 – борт вилетів з Гуаму о 08:38 1 січня 2023 року, а приземлився в Гонолулу о 19:22 31 грудня 2022 року.

Пасажири на рейсі UA200 мали достатньо часу, щоб зустріти свято вдома, а потім вирушили в аеропорт для подорожі у старий рік.

Фото: Рейс United Airlines вилетів 1 січня 2023 року, а прилетів 31 грудня 2022 року (скріншот avianews.com/flightradar24.com)

Такі подорожі у часі можливі при польотах через Тихий океан у східному напрямку, якщо літаки перетинають лінію зміни дат. Вона розташована у Тихому океані та позначена пунктиром на мапах. Саме на цій лінії починається новий день та закінчується попередній.

Нагадаємо, ми писали, що Ніагарський водоспад частково замерз через шторм.

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