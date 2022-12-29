Льодяна краса. Ніагарський водоспад частково замерз через шторм: вражаючі фото

Ніагарський водоспад, комплекс водоспадів на річці, яка відокремлює американський штат Нью-Йорк від провінції Онтаріо в Канаді, частково замерз і набув видовищного вигляду, вкрившись льодом після потужного морозного шторму.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNBC News.

На світлинах, зроблених після потужного шторму, видно знамениті водоспади, заповнені льодом і снігом. Рідкісне явище виникло у частині відомої туристичної локації на кордоні штату Нью-Йорк та Онтаріо. Крижаний покрив утворився через те, що потужні снігопади та мінусова температура охопили північний схід країни. Погодне явище принесло хуртовину.

"Зйомка з повітря показала, що лід наповзає навколо частини підніжжя водоспаду. Це сталося після того, як тут пройшла "хуртовина століття". Але здавалося, що вода рухається без жодних проблем — 3160 тонн її тече через водоспад щосекунди, і вона падає зі швидкістю 32 фути на секунду", — йдеться у повідомленні.

В мережі пишуть, що після часткового замерзання водоспад перетворився на ще більш видовищну локацію, наче із казки. Коли із водоспаду піднявся туман, над популярною локацією також з’явилася веселка.

Stunning aerial views show Niagara Falls nearly completely frozen

https://t.co/NToXMwSDrd pic.twitter.com/VbaYNjaZNV — Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) December 28, 2022

Природна локація "Ніагарський водоспад" — найстаріший державний парк у США. Заснований у 1885 році як Ніагарський заповідник, він був першим із кількох подібних заповідників, які згодом основою Управління парків, відпочинку та охорони історичних пам’яток штату Нью-Йорк.

Через Ніагарський водоспад щосекунди стікає 3160 тонн води. Це 75 750 галонів води в секунду над водоспадом Американська фата і 681 750 галонів в секунду над водоспадом Підкова.

Ніагарський водоспад здатний виробляти понад 4 мільйони кіловат електроенергії, яку ділять Сполучені Штати та Канада. Чотири з п'яти Великих озер (Верхнє, Мічиган, Гурон і Ері) впадають у річку Ніагара, перш ніж впасти в озеро Онтаріо. Ці п'ять Великих озер складають майже п'яту частину світових запасів прісної води.

Відео: Ніагарський водоспад частково замерз (youtube.com/New York Post)

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